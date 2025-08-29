Megtalálták a Hamász által meggyilkolt magyar túsz, Ilan Weisz holttestét

Az izraeli hadsereg közleményben tudatta, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) és a Sin Bét hírszerzés egy gázai hadművelet során megtalálta a magyar állampolgárságú túsz, Ilan Weisz holttestét, amelyet visszaszállítottak Izraelbe, a családjához.

Ilan Weiszt még tavaly október 7-én gyilkolták meg az Izraelbe betörő dzsihadisták a Be’eri kibucban. Feleségét és egyik lányát túszként hurcolták Gázába, ahonnan 51 nap fogság után, az első túszalku keretében szabadulhattak. Ilan Weisz volt a Hamász terrortámadásának egyetlen magyar állampolgárságú halálos áldozata. Rajta kívül összesen négy magyar állampolgárt ejtettek túszul.

Az IDF tájékoztatása szerint Ilan holttestét egy másik túsz maradványai mellett találták meg, akinek személyazonosságát még vizsgálják – írja a Hetek.hu. Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke részvétét fejezte ki az érintett családoknak, és méltatta a biztonsági erők bátorságát és elhivatottságát. Leszögezte:

Izrael addig nem nyugszik, amíg minden túszt – akár élve, akár holtan – haza nem hoznak.

Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation. Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7 — Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025

Jichák Herzog izraeli elnök szintén részvétnyilvánítását és támogatását fejezte ki a Weisz család, valamint a Be’eri kibuc közössége felé. Emlékeztetett:

„692 nappal azután, hogy Ilant feleségével, Shirivel és lányukkal, Nogával együtt brutálisan elrabolták, az IDF és a Sin Bét közös művelete során megtalálták a holttestét. Ez mély fájdalommal teli pillanat, ugyanakkor a lezárás lehetőségét is megadja.”

Herzog méltatta Ilan bátorságát, aki azon a sötét napon szembeszállt a terroristákkal: „Halálával életet adott.” Hozzátette, hogy a család azóta rendkívüli erőről tett tanúbizonyságot a visszatéréséért folytatott küzdelemben.

Az államfő hangsúlyozta:

„A Hamász által elkövetett gyilkosságok, kínzások és emberrablások emberiség elleni bűncselekmények. A világnak erkölcsi egyértelműséget kell tanúsítania, nyomást kell gyakorolnia, és cselekednie kell az összes túsz azonnali szabadon bocsátása érdekében. Nem nyugszunk, amíg mindegyiküket haza nem hozzuk – az élőket családjaik szerető ölelésébe, az elesetteket pedig méltósággal a végső nyugalom helyére.”

A hírre reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Leszögezte, hogy Magyarország továbbra is követeli a Hamásztól a még életben lévő túszok – köztük a magyar állampolgárságú fogoly – haladéktalan és feltétel nélküli szabadon engedését. „Ilan Weisz családjával együttérzünk, és őszinte részvétünket fejezzük ki” – írta a Facebookon.

A jelenlegi információk szerint még 48 túsz lehet Gázában, közülük körülbelül húszan élhetnek. Köztük van a kétgyermekes Omri Miran, aki szintén magyar állampolgár.

