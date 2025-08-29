Korrupciós vizsgálat indult Ukrajna új szuperfegyverének gyártója ellen, célkeresztben Zelenszkij üzlettársa

Ukrajna korrupcióellenes ügynöksége vizsgálja a Fire Point állítólagos kapcsolatait Volodimir Zelenszkij elnök egykori társával, valamint azt, hogy a startup cég túlárazta-e az állami szerződéseket. Az ország korrupcióellenes hivatala a háborús sztár dróngyártót, a Fire Pointot vizsgálja, mivel felmerült a gyanú, hogy félrevezette a kormányt az árképzéssel és a szállításokkal kapcsolatban. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) emellett azt is vizsgálja, hogy Zelenszkij egykori filmstúdiójának társtulajdonosa lehet-e a cég tényleges haszonélvezője.

A fegyvergyártó cég a közelmúltig szinte ismeretlen volt Ukrajna védelmi körein kívül, noha a dokumentumok szerint a védelmi minisztérium drónköltségvetésének egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb – kedvezményezettje volt.

Az elmúlt hetekben azonban a Fire Point nyilvános kampányt indított, bemutatva FP-1-es mélycsapású drónjait és a Flamingo cirkálórakétát a nyugati médiában. Zelenszkij az elmúlt héten első alkalommal nyilatkozott nyilvánosan a fegyverről, és a Flamingót nevezte Ukrajna „legsikeresebb” rakétájának, amely segít az ország védelmében Oroszország közel négy éve tartó teljes inváziója ellen.

A vizsgálat részeként a NABU azt gyanítja, hogy a Fire Point vagy a drónok alkatrészeinek értékét, vagy a leszállított mennyiséget, esetleg mindkettőt felfújta

– közölte a The Kyiv Independent, öt, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

A Fire Point megerősítette a vizsgálat tényét a lapnak, de annak jelentőségét bagatellizálta, tagadta a vádakat, és azt állította, hogy az ellenfelek által terjesztett pletykák állnak mögötte.

„Nincs értelme titkokat keresni ott, ahol nincsenek titkok”

– mondta Irina Terekh, a Fire Point technológiai igazgatója.

A NABU vizsgálata állítólag Timur Mindicset, Zelenszkij korábbi üzlettársát próbálja a céghez kötni, de egyelőre sem személy, sem vállalat ellen nem emeltek vádat.

More footage of Ukraine’s FP-5 Flamingo cruise missile being launched, as well as the FP-1 one-way attack drone. Fire Point CEO said, “It took less than nine months to develop [the Flamingo] from an idea to its first successful tests on the battlefield.”https://t.co/wZlTajw478 https://t.co/9u2mQRTqqi pic.twitter.com/FkFMMyvZub — John Hardie (@JohnH105) August 22, 2025

A kis cég nagy felemelkedése

A dokumentumok szerint a cég 2024-ben 13,2 milliárd hrivnya (nagyjából 124 milliárd forint) értékben adott el FP-1-es drónokat a kormánynak. Ez az éves védelmi drónköltségvetés közel egyharmadát tette ki.

Terekh szerint 2024-ben körülbelül 2000 darabot adtak el, egyenként 55 000 dolláros áron.

A bevétel 2023 és 2024 között 4 millióról több mint 100 millió dollárra nőtt, a dolgozói létszám pedig 18-ról 2200-ra.

Egy meg nem nevezett forrás szerint a cég 2025-ben több mint 1 milliárd dollár értékben kaphat állami megrendelést, továbbá részesült az 5 milliárd eurós német finanszírozásból is. Az Associated Pressnek adott interjúban a Fire Point napi 100 darab FP-1 gyártásáról beszélt – ami éves szinten 2 milliárd dollárt jelentene, bár Terekh szerint ez csak a maximális kapacitás.

A gyártási számok és a fegyverek hatékonysága függetlenül nem ellenőrizhető. Terekh szerint a drónok 55-60 százaléka talál célba. A két iparági forrás azt állítja, hogy a cég kezdetben alig működőképes drónokat szállított, miközben óriási állami támogatást kapott.

Éles pályaváltás

Érdekesség, hogy a cég hivatalos vezetői, Jegor Szkaliga tulajdonos és Irina Terekh sem rendelkezett korábban hadiipari tapasztalattal. Szkaliga filmes helyszínfelderítőként dolgozott, Terekh pedig betoninstallációkat készített, és 2022-ben felkerült a Forbes Ukrajna „30 év alatti 30” listájára.

A cég 2023 februárjában alakult Fire Point néven. Mindkettőjüket nemrég beválasztották kormányzati üzleti tanácsokba, olyan neves cégek vezetői mellé, mint a Kyivstar vagy a Rozetka.

Terekh visszautasította, hogy politikai hátszél állna a cég mögött, és azt mondta:

„A legrosszabb dolog, amit háborúban el lehet követni, az a háborúból való lopás.”

Kiemelt kép forrása: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóérkezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)