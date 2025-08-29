Friedrich Merz egyértelműen kijelentette: nem lesz csúcstalálkozó Putyin és Zelenszkij közt

Nem lesz találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között – jelentette ki csütörtökön este Friedrich Merz német kancellár Emmanuel Macron francia elnök oldalán nyilatkozva az államfő dél-franciaországi nyári rezidenciáján, Fort de Bréganconban.

Merz közölte, hogy Macronnal való bilaterális megbeszélésén több kérdést is érinteni fognak, így a kétoldalú gazdasági együttműködés, az Európai Unió bürokratikus rendszerének leépítése és az Oroszország és Ukrajna körüli helyzet is terítékre kerül.

„Ma újra foglalkoznunk kell ezzel a témával, figyelembe véve azt a tényt, hogy nyilvánvalóan nem kerül sor találkozóra Putyin elnök és Zelenszkij elnök között”

– mondta a kancellár, hozzátéve: „most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltunk Washingtonban”.

Johann Wadephul német külügyminiszter szintén szkeptikusan nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalások esélyéről. „A legnagyobb kételyeim vannak, hogy belátható időn belül tárgyalásokra kerül sor Oroszország és Ukrajna között” – mondta a német diplomácia vezetője még szerdán a Focus hírmagazinnak.

Merz mindemellett a francia-német együttműködést fontosságát emelte ki egy erős Európai Unió végett. „Németország és Franciaország központi szerepet játszanak az Európai Unióban, az európai kontinensen” – hangoztatta Merz hozzátéve, hogy a két ország adja az EU „tengelyét”.

A német kancellár egyben a 27 európai uniós tagország összetartásának szerepét is hangsúlyozta. „A világ fejleményei azt mutatják, mennyire fontos, hogy mi, igenis egy hatalmi tényező legyünk a világban – gazdasági, politikai és biztonságpolitikai értelemben” – húzta alá.

Kiemelte azt is, hogy a német–francia kapcsolatok sikeres újraindítása Európa megerősítésének motorja.

Pénteken közös német-francia kormányülést tartanak Toulon városában, amin német részről Lars Klingbeil pénzügyminiszter, Katherina Reiche gazdasági miniszter, Boris Pistorius védelmi miniszter és Alexander Dobrindt belügyminiszter jelezte részvételi szándékát. A délutáni órákban pedig összeül a német-francia védelmi- és biztonsági tanács, aminek keretében kétoldalú, illetve európai hadiipari projekteket készülnek majd megvitatni.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)