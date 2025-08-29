Finnország megemeli a tartalékosok felső korhatárát, akár egymillió kiképzett katonája is lehet az országnak

Finnország 2026-tól megemeli a tartalékos katonák felső korhatárát 50-ről 65 évre. A változtatásnak köszönhetően a kiképzett katonák száma elérheti az egymilliót.

Antti Hakkanen védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a finnek mutatják a legnagyobb készséget hazájuk védelmére egész Európában. A kormány parlament elé terjesztett javaslata szerint a tartalékos katonák korhatárát 65 évre emelik. A magasabb rangú tiszteket mindaddig be lehetne hívni a hadseregbe, ameddig alkalmasak a szolgálatra.

Ezt az újabb lépést Finnország a saját biztonságának megerősítése érdekében teszi.

„A finn honvédelem alapja a kiterjedt tartalék, és a hazánk védelmére irányuló akaratunk a legmagasabb Európában”

– mondta a védelmi miniszter.

Jelenleg a tartalékos katonák felső korhatára 50 év, míg a tiszteké és altiszteké 60.

Az 5,5 millió lakosú Finnországban jelenleg mintegy 870 ezer ember tartozik a tartalékos állományba. Háborús helyzetben a fegyveres erők 280 ezer katonát számlálnak, amelyeket szükség esetén tartalékosokkal egészítenek ki.

A felső korhatár emelésével a tartalékos állomány körülbelül 125 ezer fővel bővül, így 2031-re elérheti az egymillió kiképzett katonát.

A tartalékosok felső korhatárának emeléséről a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború, valamint Finnország NATO-csatlakozási folyamata (2023-ban vált a szövetség tagjává) kapcsán kezdődött vita.

Finnország azon kevés európai országok egyike, amely az 1990-es években, a hidegháború lezárultával sem mondott le az általános hadkötelezettségről. Az ország vezetése hangsúlyozza, hogy a nagyszámú tartalékra épülő hadsereg továbbra is a nemzetbiztonság alapja marad. A kormány azt szeretné, ha a tartalékosok felső korhatárát emelő törvény 2026 elején lépne hatályba.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock