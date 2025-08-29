Erőszakos tüntetést tartottak egy brit menekültszálló előtt – a helyiek félnek a gyerekek biztonsága miatt

Tüntetők próbálták áttörni a rendőrségi sorfalat és „küldjétek vissza őket”, „menjetek haza” rigmusokat skandált, fáklyákat gyújtottak, egy tüntető pedig így nyilatkozott: „Minden felborult. Nagyon mérgesek vagyunk. Nem állunk meg.”

A szálloda az elmúlt hetekben az ellen-migrációs tiltakozások központjává vált, miután a szállodában elhelyezett egyik menekültet a múlt hónapban 14 éves lány sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolták.

A vádlott tagadta a bűncselekményt, de állítólag megpróbálta a lányt a szállodába csábítani, és olyan kijelentéseket tett, amelyek a helyiek szerint különösen aggasztóak a gyerekek biztonsága szempontjából.

Az eppingi St John’s általános iskola közelében élők aggódnak, hogy az iskolakezdéskor gyermekeik veszélybe kerülhetnek. Lindsey Thompson, lakos így fogalmazott: „Nincs választásunk. Ez a gyerekek biztonsága. Nagyon ijesztő. A gyerekek jövő héten térnek vissza, mi fog történni akkor? Nagyon félelmetes.”

Az Essexi Rendőrség jelezte, hogy tudtak a tiltakozásról, és egy különleges rendeletet vezettek be, amely megtiltja az arc eltakarását a demonstrációk alatt. A hatóság célja, hogy a békésen tüntetők biztonságban legyenek, ugyanakkor a rendbontókat el lehessen távolítani.

A legfrissebb adatok szerint a brit hotelekben több mint 32 ezer menekült tartózkodik, és a szám az elmúlt évekhez képest folyamatosan nő. Az eset rávilágít arra, hogy az Egyesült Királyságban egyre feszültebb a közösségek és a menekültek közötti viszony, és a helyi lakosok a gyerekek biztonsága miatt egyre erősebben reagálnak.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)