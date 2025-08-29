Botrányos képeket közölt egy olasz pornóportál, többek közt Giorgia Meloniról is

Egy olasz pornográf weboldal vulgáris és szexista feliratokkal ellátott fényképeket tett közzé ismert nőkről, köztük Giorgia Meloni miniszterelnökről is. Az eset komoly felháborodást váltott ki, az olasz rendőrség nyomozást indított. A kormányfő nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Sokan mások mellett Giorgia Meloni miniszterelnök, Chiara Ferragni influencer és Elly Schlein ellenzéki vezetőről is töltött fel vulgáris és szexista feliratokkal ellátott fényképeket az olasz „Phica” nevű platform, amely az ismert nők közösségi oldalairól összegyűjtött és átszerkesztett fotókat tett közzé.

A Guardian beszámolója szerint a botrány azt követően robbant ki, hogy a Meta letiltotta a „Mia Moglie (A feleségem)” elnevezésű olasz Facebook-fiókot, ahol férfiak intim fényképeket cseréltek feleségeikről vagy ismeretlen nőkről.

A brit portál azt írta: az online bántalmazás célpontjaivá vált jobboldali politikusok között volt Alessandra Mussolini, a fasiszta diktátor, Benito Mussolini unokája, valamint Daniela Santanchè, Olaszország turisztikai minisztere is, de a pornóoldal a Demokrata Párt két képviselőjét, Alessandra Morettit és Valeria Campagnat sem kímélte, utóbbi feljelentést is tett, a weboldal bezárását követelve.

Az ügyet sokan Olaszország „#MeToo”-jaként emlegetik és a pornóoldal felszámolását követelő petíciót már mintegy 150 ezer ember írta alá.

A Corriere della Sera olasz lap arról írt, hogy a pornóoldal Giorgia Meloni nővérét is célba vette, az olasz kormányfő az ügyben nem kívánt nyilatkozni.

Sajtóinformációk szerint a „Phica” szó az olasz szlengben a női nemi szervre utal. A rendőrség nyomozást rendelt el az ügyben.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni, olasz kormányfő (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)