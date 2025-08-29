Beperelte Trumpot a csalási botrányba keveredett jegybanki tisztviselő, miután az amerikai elnök kirúgta őt

Lisa Cook, a Federal Reserve vezető tisztségviselője – aki a jegybank irányításáért felelős testület, a Board of Governors egyik tagja – csütörtökön pert indított Washingtonban, miután Donald Trump elnök a hét elején közölte vele, hogy meneszti tisztségéből.
A keresetben Cook azt kérte a bíróságtól: állapítsák meg, hogy az elnök intézkedése jogellenes, és ő továbbra is a Fed aktív tagja marad.
Az ügyben péntek reggel tartják az első meghallgatást Jia Cobb szövetségi bíró előtt, akit még Joe Biden elnök nevezett ki.
A Fehér Ház szerint jogszerű volt a menesztés
Trump döntését a Fehér Ház azzal indokolta, hogy a Lisa Cookot „hitelesen azzal vádolták, hogy pénzügyi dokumentumokban hazudott”, ami összeférhetetlen egy olyan tisztséggel, amely közvetlenül felügyeli a pénzintézeteket. A szóvivő szerint az eltávolítás erősíti a Fed elszámoltathatóságát és hitelességét.
Cook azonban arra hivatkozik, hogy nem kapott sem hivatalos értesítést, sem meghallgatási lehetőséget, így sérült az alkotmányos és törvényben biztosított tisztességes eljáráshoz való joga.
Jelzálogcsalás-vádak
Trump egy, a közösségi médiában közzétett levélben közölte Cookkal: „megfelelő okot” talált a menesztésére, amelyet Bill Pulte, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség igazgatója által felhozott jelzálogcsalási vádakkal indokolt.
Cook két ingatlana körül merült fel az a gyanú, hogy mindkettőt elsődleges lakhelyeként jelölte meg. Bár az igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított, ellene vádat nem emeltek. Cook keresetében azt kérte a bíróságtól, mondja ki: a szenátusi megerősítés előtti, alá nem támasztott vádak nem jelenthetnek jogalapot a menesztésre.
Ügyvédei szerint Trump valójában politikai befolyást akar szerezni a Fedben, és a vádak csak ürügyként szolgálnak a gyors eltávolításra.
Az ügy kiemelt jelentőségű lehet, hiszen a Legfelsőbb Bíróság idén többször is engedélyezte Trumpnak, hogy leváltsa függetlennek tartott szövetségi szervek vezetőit. A Fed azonban eddig különleges védelmet élvezett: májusi határozatában a testület „egyedülállóan felépített intézménynek” nevezte a központi bankot, amelyet hagyományosan megóvtak a politikai befolyástól.
Amennyiben Cook a helyén marad, szavazati joga lesz a Fed szeptemberi ülésén, ahol a várakozások szerint az első kamatcsökkentésről dönthetnek tavaly december óta.
A Federal Reserve közleményben jelezte: tiszteletben tartja a bíróság döntését Cook keresetével kapcsolatban.
Kiemelt kép forrása: Getty Images