A thaiföldi alkotmánybíróság eltávolította hivatalából az ország miniszterelnökét

Thaiföld alkotmánybírósága pénteken megfosztotta tisztségétől Paetongtarn Sinavatra miniszterelnököt, miután alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves – alig egy éve hivatalban lévő – kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után „engesztelő hangnemben” beszélt a szomszédos ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására.

A telefonban Paetongtarn a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát „ellenségként” emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően „bácsinak” szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait. Thaiföldön az idősebb férfiakat gyakran szólítják „bácsinak” vagy „nagybácsinak”, ami a tisztelet és a közvetlenség kifejezése, s egyben hierarchiát teremt a párbeszédben: a fiatalabb fél engedékenyebb, bizalmasabb hangnemet üt meg. A bíróság ítélete szerint ez a fajta megszólítás a konkrét helyzetben a nemzeti szuverenitást sértette, különösen egy olyan feszült időszakban, amelyet fegyveres határincidens előzött meg

A döntés újabb csapást mér a kormányzó Pheu Thai pártra és a Sinavatra-dinasztiára: Paetongtarn elődje, Szretta Tavizin tavaly szintén egy bírósági döntés utáni kényszerült távozásra.

Az alkotmánybíróság határozatát követően a Pheu Thai párt bejelentette, hogy az ország 76 éves volt igazságügyi miniszterét, Csaikaszem Nitiszirit jelöli miniszterelnöknek. A thai kormány jelenleg csak szűk többséggel rendelkezik a parlamentben, miután múlt héten az egyik párt kivált a koalícióból.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.

Legutóbb májusban mérgesedett el a vita, miután tűzpárbaj alakult ki a két ország katonái között, és az úgynevezett Smaragdháromszögben, Kambodzsa, Thaiföld és Laosz hármas határa körül kirobbant incidensben egy kambodzsai katona életét vesztette. A két ország ezt követően szigorításokat vezetett be egymással szemben, és Kambodzsa megtiltotta a Thaiföldről származó élelmiszerek, üzemanyag és gáz behozatalát.

Kiemelt kép: Az etikai vétség gyanújával perbe fogott és az alkotmánybíróság által hivatalából felmentett Paetongtarn Sinavatra thaiföldi miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Narong Szangnak)