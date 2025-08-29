A lengyel elnöki államtitkár megfenyegette Oroszországot

A balti térség vezetői egyetértenek abban, hogy az ukrajnai háborúnak „maximálisan igazságos” békével kell lezárulnia, amelyet Oroszország nem értelmezhet saját győzelmeként – közölte csütörtöki sajtóértekezletén Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára. A politikus megfogalmazása szerint Oroszország a felelős az Ukrajna elleni agresszióért, és Oroszországnak meg kell éreznie a Nyugat erejét.

Przydacz arról a találkozóról számolt be, amelyen csütörtök este Karol Nawrocki lengyel elnök meghívására Gitanas Nauseda litván, Alar Karis észt, Edgars Rinkevics lett elnök, valamint Mette Frederiksen dán miniszterelnök vett részt Varsóban. Az egyeztetés egy részéhez online csatlakozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

A politikusok azt megelőzően egyeztettek, hogy Karol Nawrocki szeptember 3-án Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel készül találkozni.

A megbeszélés fő témája a balti-tengeri térség helyzete volt az ukrajnai háborúról folytatott tárgyalások fényében – számolt be az elhangzottakról Przydacz. Elmondta: a csúcstalálkozó résztvevői megegyeztek abban, hogy országaik „nagyon hasonló módon tekintenek a keletről érkező veszélyekre”. Közös álláspontjuk az, hogy az ukrán–orosz fegyverszünet és a hosszútávú béke érdekében a konfliktus „maximálisan igazságos” rendezésére van szükség; olyan békére, amelyet Oroszország „nem tekintene saját győzelmének”.

„Oroszország a felelős az Ukrajna elleni agresszióért és Oroszországnak kell megéreznie a Nyugat erejét”

– fogalmazott Przydacz. Hozzátette: a megbeszélések arról is szóltak, miként néznének ki a nyugati biztonsági garanciák.

A varsói államfői hivatal honlapján csütörtökön közzétett közlemény szerint Nawrocki „a legnagyobb közép-európai állam képviselőjeként” utazik Washingtonba. Felidézték: Lengyelország évek óta „rekordösszegeket költ védelmi kiadásokra, így biztosítva saját és az egész régió biztonságát”. Rámutattak arra is, hogy Lengyelország a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek egyik alapító országa.

Kiemelt kép: Vasúti szerelvény is megsemmisült Kijevben az orosz hadsereg támadása során (Fotó: MTI/EPA/Makszim Maruszenko)