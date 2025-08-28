Zelenszkij szerint felháborító a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős parancsnok kitiltása

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborítónak nevezte csütörtökön azt, hogy a magyar kormány megtiltotta a belépést Magyarországra annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért.

Az ukrán államfő a Facebookon tett bejegyzésében hozzátette: utasította a külügyminisztériumot, „hogy tisztázza az összes tényt és ennek megfelelően reagáljon”. „Ha Magyarország valóban megtiltotta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe egy katonai parancsnoknak, aki magyar nemzetiségű ukrán állampolgár, az csak felháborodást válthat ki” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy Magyarország továbbra sem reagált a Kijevet ért nagyszabású éjszakai orosz légitámadásra, amelynek számos halálos áldozata és sérültje lett. Kiemelte, hogy a magyar fél „megpróbálja a feketét fehérnek beállítani, és Ukrajnára hárítani a felelősséget a háborúért”.

„Mi Ukrajnában minden, a külvilág részéről érkező tűzszüneti és valódi diplomáciai javaslatot pozitívan fogadtunk, és az egyetlen, aki elutasította ezeket, Oroszország volt. Sajnos Magyarország részéről mindezidáig nem volt megfelelő reakció Oroszország e téren tanúsított viselkedésére, és még együttérzést sem tapasztalunk tőle áldozataink iránt. Mindezek mellett nap mint nap újabb vádak hangzanak el Magyarországról Ukrajnával szemben. A magyar tisztségviselők odáig jutottak, hogy megpróbálják diszkriminálni az ukrajnai magyar közösség képviselőit, amiért részt vesznek államunk és polgáraink védelmében”

– szögezte le az ukrán elnök.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezleten vesz részt a dán EU-elnökség megnyitóünnepségén Aarhusban 2025. július 3-án. Dánia július 1-jén vette át Lengyelországtól az Európai Unió Tanácsának hat hónapra szóló soros elnöki tisztét. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)