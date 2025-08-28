„Várjuk Magyarország reakcióját” – írta Zelenszkij, miután az oroszok éjjel megtámadták Kijevet

Az oroszok augusztus 28-án éjjel Kijev ellen végrehajtott újabb, halálos áldozattal járó támadása után Volodimir Zelenszkij elnök arra számít, hogy meghallja Magyarország reakcióját.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy reggel Kijevben folytatódik egy lakóépület romjainak lebontása egy orosz csapás után, amelyben legalább nyolc ember meghalt, köztük egy gyermek is.

„Még mindig lehetnek emberek a törmelékek alatt. Több tucat sebesült van.”

„Ezek az orosz rakéták és drónok ma egyértelmű választ adtak mindenkinek a világon, akik hetek és hónapok óta tűzszünetre és valódi diplomáciára szólítottak fel. Oroszország a ballisztikát választja, nem a tárgyalóasztalt. Úgy döntöttek, hogy folytatják a gyilkolást, ahelyett, hogy befejeznék a háborút”

– írta Zelenszkij a Telegram-oldalán.

Hozzátette: Oroszország továbbra sem fél a következményektől, és kihasználja azt a tényt, hogy a világ legalább egy része „szemet huny a meggyilkolt gyerekek felett, és kifogásokat keres Putyin számára”.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna várja Kína reakcióját, amely többször is felszólított a háború kiterjesztésének elkerülésére és a tűzszünetre, valamint hallani akarja Magyarország válaszát is az eseményekre.

„Várjuk Magyarország reakcióját. A gyermekek halála biztosan több érzelme kell, hogy kiváltson, mint bármi más. Várjuk a világon mindenki reakcióját, aki a békét szorgalmazta, de most inkább hallgat, mint hogy elvi álláspontot foglaljon”

– jelentette ki az ukrán elnök.

Hangsúlyozta, hogy itt az ideje új, szigorú szankciók bevezetésének Oroszország ellen mindazért, amit tesz. „Minden határidőt elmulasztottak már, diplomáciai lehetőségek tucatjai mentek tönkre. Oroszországnak éreznie kell a felelősségét a háború minden csapásáért, minden napjáért” – írta.

A Jevropejszka Pravda megjegyezte, hogy a magyar kormány rendszerint nem kommentálja az Ukrajnát érő orosz támadásokat, ám a közelmúltban, Munkácson, egy civil gyár ellen végrehajtott orosz csapásnak mégis volt visszhangja.

Kapcsolódó tartalom Rakétatalálat érte Munkácsot Csütörtök hajnalban rakétatalálat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson.

A csapás után Orbán Viktor miniszterelnök nem ítélte el a támadást, azonban békére szólított fel. Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig részvétét fejezte ki a csapás áldozatainak.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezleten vesz részt a dán EU-elnökség megnyitóünnepségén Aarhusban 2025. július 3-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)