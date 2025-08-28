Új nagykövetet küld Ukrajna az Egyesült Államokba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai bejelentése szerint Ukrajna új washingtoni nagykövetévé Olha Stefanishyna volt miniszterelnök-helyettest nevezte ki.

A The Kyiv Independent portál beszámolója szerint az ukrán államfő Olha Stefanishyna volt miniszterelnök-helyettest nevezte ki Ukrajna új amerikai nagykövetévé. „A hivatalos eljárások befejeződtek – ma aláírtam a nagykövet kinevezéséről szóló rendeletet. Meghatároztam a nagykövetségünk munkája frissítésének kulcsfontosságú feladatait, és ami a legfontosabb, a Washingtonnal kötött megállapodások teljes körű végrehajtását. Ukrajna biztonságának hosszú távú garanciája sok szempontból az Amerikával való kapcsolatoktól függ” – közölte az angol nyelvű portál Zelenszkijnek a közösségi médiában közzétett bejegyzését idézve.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az új nagykövetnek aktívabban kell előmozdítania az amerikai-ukrán védelmi megállapodásokat, beleértve a drónbeszerzést és az együttműködés egyéb területeit. Stefanishyna kinevezése az amerikai-ukrán kapcsolatok kritikus pillanatában történik, Donald Trump amerikai elnök az orosz háború befejezését szorgalmazza – emlékeztet a tudósításban a portál, amely felidézi, hogy az új ukrán nagykövet az európai és euroatlanti integráció szakértője, volt az Egyesült Államokban különmegbízott, de európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, 2024-ben pedig rövid ideig igazságügyi miniszter is volt.

A korábbi nagykövet Oksana Markarova a tudósítás szerint támogatásáról biztosította utódját.

Kiemelt kép: Olha Sztefanyisina, új washingtoni ukrán nagykövet, korábbi Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)