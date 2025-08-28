Trump megölésére és Izrael elpusztítására is buzdított a minneapolisi merénylő

A szerdai minneapolisi katolikus iskolában történt lövöldözésben két gyermek – egy 8 és egy 10 éves – vesztette életét, további 17-en pedig megsebesültek. A támadó több tucat lövést adott le a templom ablakain keresztül az Annunciation katolikus iskola padjaiban ülő diákokra, majd öngyilkos lett.
A hatóságok azóta a 23 éves Robin Westmant azonosították azonosították tettesként.
Közvetlenül a támadás előtt a elkövető két videót töltött fel a YouTube-ra, amelyeket azóta eltávolítottak – állítja az ADL szélsőségességet vizsgáló központja. A Westmantól származónak hitt felvételeken fegyverek és tárak láthatók fehér festékkel írt üzenetekkel.
A fegyvereken a következő feliratok szerepeltek:
„Égjen Izrael” és „Pusztítsátok el a HIAS-t” – utóbbi egy zsidó menekültsegélyező szervezetre utal, amelyet a fehér felsőbbrendűséget hirdetők az úgynevezett „nagy csereelmélet” bizonyítékaként emlegetnek – ez az elképzelés azt állítja, hogy a zsidók bevándorlókkal próbálják kiszorítani az amerikai fehér lakosságot
– írja a Times of Israel.
Az egyik fegyver markolatán a „Robert Bowers” név szerepelt – ő az a fehér felsőbbrendűséget hirdető merénylő, aki 2018-ban 11 embert gyilkolt meg a pittsburghi Tree of Life zsinagógában. Egy másik fegyveren az állt: „6 millió nem volt elég” – utalva a holokausztra.
Egy füstgránátnak tűnő tárgyon pedig ez a felirat volt olvasható: „Zsidógáz”. Az ADL szerint a gyanúsítottnak nem volt egyértelmű motivációja vagy ideológiai elköteleződése, sokkal inkább a tömeges erőszak iránti megszállottság jeleit mutatta. Más feliratok különböző tömeggyilkosokra és általános gyűlölet- illetve erőszakos kifejezésekre utaltak.
A videókban keresztényellenes üzenetek, valamint spanyolajkúakra és feketék ellen irányuló rasszista kifejezések is szerepeltek.
Emellett pedig egyik mondatával az amerikai elnök megölésére is buzdított:
„Öljétek meg Donald Trumpot”.
Az írások arra utalnak, hogy a támadó olyan online közösségekben mozgott, ahol tömeggyilkosokat éltetnek.
A felvételeken egy füzet is látható volt cirill betűs írásokkal. Az oldalak tartalmazták a „Szabad Palesztinát” jelszót, valamint antiszemita szövegeket. A The New York Post fordítása szerint a füzetben ez állt: „Ha rasszista indíttatásból támadnék, az valószínűleg a mocskos cionista zsidók ellen irányulna.”
Kash Patel FBI-igazgató elmondta: a lövöldözést belföldi terrorcselekményként és a katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.
Bírósági iratok szerint Westman 2020-ban változtatta meg nevét Robert Westmanról, arra hivatkozva, hogy nőként azonosította magát.
A hatóságok szerint a támadónak nem volt jelentős bűnügyi előélete, a motivációt még próbálják tisztázni. A nyilvános adatokból az is kiderült, hogy Westman édesanyja, Mary Westman adminisztratív asszisztensként dolgozott az Annunciation Church-ben, ahol a lövöldözés történt.
Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én, az első tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az intézményben (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Richard Tsong-Taatarii)