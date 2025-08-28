Trump megölésére és Izrael elpusztítására is buzdított a minneapolisi merénylő

Antiszemita, Izrael-ellenes és az amerikai elnök megölésére biztató szövegeket írt a fegyvereire az a támadó, aki szerdán két gyermeket megölt és tizenhét embert megsebesített egy minneapolisi katolikus iskolában. A feliratok között olyan durva mondatok is szerepelnek, mint például az „Égjen Izrael” és a holokauszt áldozataira utaló „6 millió nem volt elég”.

A szerdai minneapolisi katolikus iskolában történt lövöldözésben két gyermek – egy 8 és egy 10 éves – vesztette életét, további 17-en pedig megsebesültek. A támadó több tucat lövést adott le a templom ablakain keresztül az Annunciation katolikus iskola padjaiban ülő diákokra, majd öngyilkos lett.

A hatóságok azóta a 23 éves Robin Westmant azonosították azonosították tettesként.

Közvetlenül a támadás előtt a elkövető két videót töltött fel a YouTube-ra, amelyeket azóta eltávolítottak – állítja az ADL szélsőségességet vizsgáló központja. A Westmantól származónak hitt felvételeken fegyverek és tárak láthatók fehér festékkel írt üzenetekkel.

A fegyvereken a következő feliratok szerepeltek:

„Égjen Izrael” és „Pusztítsátok el a HIAS-t” – utóbbi egy zsidó menekültsegélyező szervezetre utal, amelyet a fehér felsőbbrendűséget hirdetők az úgynevezett „nagy csereelmélet” bizonyítékaként emlegetnek – ez az elképzelés azt állítja, hogy a zsidók bevándorlókkal próbálják kiszorítani az amerikai fehér lakosságot

– írja a Times of Israel.

Az egyik fegyver markolatán a „Robert Bowers” név szerepelt – ő az a fehér felsőbbrendűséget hirdető merénylő, aki 2018-ban 11 embert gyilkolt meg a pittsburghi Tree of Life zsinagógában. Egy másik fegyveren az állt: „6 millió nem volt elég” – utalva a holokausztra.

Egy füstgránátnak tűnő tárgyon pedig ez a felirat volt olvasható: „Zsidógáz”. Az ADL szerint a gyanúsítottnak nem volt egyértelmű motivációja vagy ideológiai elköteleződése, sokkal inkább a tömeges erőszak iránti megszállottság jeleit mutatta. Más feliratok különböző tömeggyilkosokra és általános gyűlölet- illetve erőszakos kifejezésekre utaltak.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman. The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down. „Where is your God?” read one mag. Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

A videókban keresztényellenes üzenetek, valamint spanyolajkúakra és feketék ellen irányuló rasszista kifejezések is szerepeltek.

Emellett pedig egyik mondatával az amerikai elnök megölésére is buzdított:

„Öljétek meg Donald Trumpot”.

Az írások arra utalnak, hogy a támadó olyan online közösségekben mozgott, ahol tömeggyilkosokat éltetnek.

A felvételeken egy füzet is látható volt cirill betűs írásokkal. Az oldalak tartalmazták a „Szabad Palesztinát” jelszót, valamint antiszemita szövegeket. A The New York Post fordítása szerint a füzetben ez állt: „Ha rasszista indíttatásból támadnék, az valószínűleg a mocskos cionista zsidók ellen irányulna.”

Kash Patel FBI-igazgató elmondta: a lövöldözést belföldi terrorcselekményként és a katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.

Bírósági iratok szerint Westman 2020-ban változtatta meg nevét Robert Westmanról, arra hivatkozva, hogy nőként azonosította magát.

A hatóságok szerint a támadónak nem volt jelentős bűnügyi előélete, a motivációt még próbálják tisztázni. A nyilvános adatokból az is kiderült, hogy Westman édesanyja, Mary Westman adminisztratív asszisztensként dolgozott az Annunciation Church-ben, ahol a lövöldözés történt.

Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én, az első tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az intézményben (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Richard Tsong-Taatarii)