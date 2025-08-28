Transznemű volt a minneapolisi lövöldözés elkövetője, direkt gyerekeket akart ölni

Újabb részletek láttak napvilágot a minneapolisi merénylőről, aki két kiskorúval végzett és legalább 14 másikat megsebesített szerdán.

Mint írtuk, szerdán halálos lövöldözés történt az Egyesült Államokban, Minneapolisban, egy egyházi iskolában. A hatóságok már korábban közölték, hogy a támadó a 23 éves Robin Westman (eredeti nevén: Robert) volt, aki a cselekmény elkövetése után végzett önmagával.

Azt már korábban is feltételezték egyesek, hogy a támadó transznemű lehetett. Mostanra pedig a The Telegraph-nak sikerült megszereznie olyan dokumentumokat, amelyek megerősítették ezt a feltételezést. A lap szerint

a névváltoztatási kérelemben szülei azzal indokolták a kérést, hogy Westman „nőként azonosítja magát, és szeretné, ha a neve is ezt tükrözné”. A kérelmet Dakota állam 2020 januárjában hagyta jóvá.

Mindeközben a támadó a merénylet előkészítéseként egy sor, mára már törölt videót tett közzé, amelyekben bemutatta manifesztumát és fegyverarzenálját. Manifesztumában szerepelt többek közt egy transz büszkeség zászló is, amelyen egy AK-47 és a „védd az egyenlőséget” felirat volt látható.

The left created Robert/Robin Westman. Guns didn’t create him. Prayer didn’t create him. The left and their INSANE gender ideology and hate-fueled rhetoric created this monster. pic.twitter.com/tWl9MwTAcw — Kentucky Girl (@Notwokenow) August 27, 2025

Egy 20 perces videóban – amely azóta ismét elérhető az interneten, és amelynek egyes részleteiről ebben a cikkben is írtunk már – Westman megmutatja a jegyzetfüzetét, amelynek oldalai tele vannak olvashatatlan firkákkal, amelyeknek a nagy része cirill betűkkel vagy oroszul íródott.

Kifejezetten a gyerekek voltak a célpontjai

Westman saját bevallásából kiderült, hogy kifejezetten kiskorúakkal akart végezni.

Beszédes többek közt, hogy a támadáshoz beszerzett fegyverre is azt írta, hogy „a gyermekeknek” szánja a golyókat.

„Talán megtámadhatnék egy rendezvényt a helyi templomban. Azt hiszem, a legjobb terv az lenne, ha megtámadnék egy nagy csoport gyereket, akik szünetről jönnek be… Onnan pedig bemehetnék és gyilkolhatnék, ameddig csak tudok” – olvasható Westman zavaros írásai között a The Telegraph szerint. Máshol pedig úgy fogalmazott: „Aggódom, hogy találok-e elég nagy csoportot. Szeretném elkerülni a szülőket […] az iskola előtti és utáni szállításokat.”

Bár a támadó motivációi továbbra sem teljesen érthetőek, azt is lehet feltételezni, hogy mi miatt választhatta ki a merénylet helyszínét, az Annunciation Catholic Church nevű templomot a támadó: a felekezet Facebook-bejegyzése, valamint a helyi média beszámolói szerint édesanyja, Mary Grace Westman 2021-es nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott.

Westman az írásaiban mélységes csodálatát fejezte ki a Sandy Hook-i tömeggyilkos Adam Lanza iránt, aki az amerikai történelem legsúlyosabb általános iskolai lövöldözésének elkövetője volt. „Egy ember iránt érzek különös vonzódást: Adam Lanza iránt. A Sandy Hook volt a kedvenc iskolai lövöldözésem, azt hiszem” – írta a naplójában még május 23-án.

A halálos áldozatok, a 8 és 10 éves gyerekek a templom padjain imádkoztak, amikor Westman golyói eltalálták őket. Rajtuk kívül tizenhét másik ember megsérült, köztük 14 gyerek. Két gyerek állapota kritikus, de az orvosok arra számítanak, hogy az összes sérült életben marad.

Kiemelt kép forrása: X.com