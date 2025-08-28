Tovább nőtt a Kijevet ért orosz légicsapás halálos áldozatainak száma

A legfrissebb adatok szerint 18 ember, köztük négy gyermek vesztette életét és többtucatnyian megsérültek a Kijev elleni nagyszabású, szerda éjszakai orosz légitámadás következtében – közölte csütörtök délután az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.

Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a legfrissebb információk szerint 38 ember sérült meg Kijevben. „További tíz embert eltűntként tartanak nyilván. A becsapódások helyszínein tovább folynak a keresési-mentési és helyreállítási munkálatok” – közölte a miniszter.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon arról adott hírt, hogy a tömeges orosz légicsapások nyomán a főváros környékéről, négy járásból is jelentettek károkat.

„Oroszország ismét cinikusan csapást mért békés településekre: lakóházakra és még kórházakra is. A légiriadó a megye különböző részein több mint 12 órán át tartott””

– írta. Hozzátette, hogy megsérült a fővárosban található megyei klinikai kórház épülete is.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a mostani masszív orosz légitámadás különlegessége a jelentős számú rakéta volt, amelyek közül kettő egy kijevi lakóházba csapódott. A légierő ismét hangsúlyozta, hogy több eszközre van szükség az orosz agresszióval szembeni védekezéshez.

„Ez egy kombinált támadás volt, az eddigi egyik legnagyobb. Korábban több mint 740 légi célpontnál állítottunk fel negatív rekordot, de most több rakétával támadtak, akkor viszont több drónnal. Az ellenség egyre gyakrabban használ sugárhajtású drónokat, azaz nagy sebességű pilóta nélküli repülő eszközöket, amelyeket szintén bevetettek a tegnap éjjeli támadásban”

– fejtette ki.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy az éjjel az orosz hadsereg Iszkander rakétákkal támadta régiójában Szlovjanszk városát és környékét, az offenzíva miatt négy ember sérült meg. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy csütörtökre virradóan a hadsereg csapást mértek több fontos, az agressziót segítő célpontra. A közlés szerint támadást hajtottak végre az oroszországi krasznodari régióban található afipszkiji olajfinomító ellen.

„Ez az olajfinomító, amelynek fő termékei a benzin és a dízelüzemanyag, az orosz megszálló hadsereg ellátásában vesz részt. Az éves feldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna olaj. A létesítmény területén nagy kiterjedésű tűz keletkezett” – emelte ki az ukrán hadsereg vezetése. Csapást mértek a szamarszki területen található kujbisevi olajfinomítóra is, amely benzint, dízelt, oldószereket és több mint harmincféle olajterméket állít elő. „A feldolgozókapacitása évi 7 millió tonna olaj. A finomító területén robbanások voltak és tüzek keletkeztek” – közölte a vezérkar. Hozzátette, hogy ukrán egységek csapást mértek több oroszországi, illetve megszállt ukrán területen lévő lőszerraktárra és logisztikai célpontra is, amelyek az orosz megszálló erők ellátásában vesznek részt.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az orosz erők támadást hajtottak végre egy ukrán hadihajó ellen, aminek következtében egy ukrán tengerész életét vesztette és többen megsérültek.

Kiemelt kép: Tűzoltók dolgoznak egy orosz rakétatámadásban megsemmisült lakóház romjai között Kijevben (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)