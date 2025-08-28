Oroszország üzenetet küldött? – Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a Kijev elleni legújabb rakétatámadásban

„Részvétemet fejezem ki az ukrán áldozatoknak, és együttérzek az EU-delegáció munkatársaival, akiknek épületét a szándékos orosz csapás megrongálta” – írta Costa az X közösségi oldalon. Hangsúlyozta:
„Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett.”
Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.
Az ukrán hatóságok közlése szerint
az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tizenöt ember, köztük négy gyermek halálát okozta.
„Miközben a világ a békét keresi, Oroszország rakétákkal válaszol” – fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a kijevi támadás tudatos döntés az eszkaláció mellett, és a béketörekvések semmibevétele.
Ursula von der Leyen rendkívüli közleményt adott ki: jön a 19. szankciós csomag
Az Európai Unió hamarosan jóváhagyja az Oroszország ellen bevezetett 19. szankciós csomagot, és megvitatja, hogyan lehetne a legjobban felhasználni az Oroszország által befagyasztott eszközöket Ukrajna katonai támogatására és újjáépítésére – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön egy rendkívüli sajtótájékoztatón, amelyet online is közvetítettek.
Az Ukrajinszka Pravda című lap szerint Von der Leyen közölte: „Felháborít a Kijev elleni támadás, amely az EU irodáit is érintette. Ez volt a leghalálosabb rakétatámadás a főváros ellen július óta.”
Hozzátette, hogy ezért „továbbra is maximális nyomást gyakorlunk Oroszországra”.
„Ez a szankcióink megerősítését jelenti. Hamarosan bemutatjuk a 19. kemény szankciókat tartalmazó csomagunkat”
– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.
A támadásról korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is posztolt a közösségi oldalán, megemlítve közben Magyarországot is.
