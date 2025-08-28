Oroszország üzenetet küldött? – Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a Kijev elleni legújabb rakétatámadásban

Az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott az orosz erők Kijev elleni, halálos áldozatokat is követelő rakétatámadásában – közölte csütörtökön António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

„Részvétemet fejezem ki az ukrán áldozatoknak, és együttérzek az EU-delegáció munkatársaival, akiknek épületét a szándékos orosz csapás megrongálta” – írta Costa az X közösségi oldalon. Hangsúlyozta:

„Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett.”

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Az ukrán hatóságok közlése szerint

az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tizenöt ember, köztük négy gyermek halálát okozta.

„Miközben a világ a békét keresi, Oroszország rakétákkal válaszol” – fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a kijevi támadás tudatos döntés az eszkaláció mellett, és a béketörekvések semmibevétele.

Ursula von der Leyen rendkívüli közleményt adott ki: jön a 19. szankciós csomag

Az Európai Unió hamarosan jóváhagyja az Oroszország ellen bevezetett 19. szankciós csomagot, és megvitatja, hogyan lehetne a legjobban felhasználni az Oroszország által befagyasztott eszközöket Ukrajna katonai támogatására és újjáépítésére – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön egy rendkívüli sajtótájékoztatón, amelyet online is közvetítettek.

I’m outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children. And damaging our EU diplomatic mission. My thoughts go to our brave staff. Russia’s strikes on Kyiv will only strengthen Europe’s unity and Ukraine’s defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Az Ukrajinszka Pravda című lap szerint Von der Leyen közölte: „Felháborít a Kijev elleni támadás, amely az EU irodáit is érintette. Ez volt a leghalálosabb rakétatámadás a főváros ellen július óta.”

Hozzátette, hogy ezért „továbbra is maximális nyomást gyakorlunk Oroszországra”.

„Ez a szankcióink megerősítését jelenti. Hamarosan bemutatjuk a 19. kemény szankciókat tartalmazó csomagunkat”

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

A támadásról korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is posztolt a közösségi oldalán, megemlítve közben Magyarországot is.

Kiemelt kép forrása: X.com