Nem köszönt a diák? Akár évismétléssel is büntethetik ezt a salvadori iskolákban

Salvadorban udvariasnak kell lenniük a diákoknak, különben számolniuk kell a következményekkel, ami akár évismétlést is jelenthet számukra.

Aki a jövőben elfelejt köszönni, vagy köszönetet mondani, az egy újonnan bevezetendő pontrendszer alapján pontlevonással számolhat. Az előírásoktól a fegyelem növelését várja Karla Trigueros katonatisztből lett oktatási miniszter.

Három pontig intő jár és a „szabályszegőnek” dolgozatot kell írnia az udvariasságról, tizenöt ponttól pedig az érintettnek már évet kell ismételnie.

Ugyanakkor a büntető pontok száma mérsékelhető is, például iskolák takarításában való önkéntes részvétellel.

Mindemellett az igazgatóknak kötelességük lesz naponta ellenőrizni a diákok frizuráját és iskolai egyenruháját.

A szigorú szabályok Nayib Bukele jobboldali elnök keménykezű politikájának részét képezik, aki a bűnszervezetek elleni küzdelem jegyében három éve szükségállapotot vezetett be a 6,4 millió lakosú latin-amerikai országban. Ez idő alatt 88 750 embert vettek őrizetbe feltételezett bűnszervezeti kapcsolatok miatt, ami az ország lakosságának 1,7 százaléka.

A kiemelt kép illusztráció