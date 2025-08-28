Karácsony Gergely: Erkölcsi kötelességünk az isztambuli polgármester mellé állni

Erkölcsi kötelesség Ekrem Imamoglu bebörtönzött isztambuli főpolgármester mellé állni – erről írt az Isztambulban tartózkodó Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán csütörtökön.

„A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem Imamoglut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely, aki Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkezett Isztambulba, hogy közösen támogatásukról, szolidaritásukról biztosítsák Imamoglut, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait.

Imamoglut, Erdogan török elnök legesélyesebb ellenzéki kihívóját március 19-én, közvetlenül az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelölt-választásakor tartóztatták le.

„Ekrem Imamoglu 2019-es főpolgármesterré választásával véget vetett Erdogan isztambuli hegemóniájának, azóta több mint 90 vizsgálat célpontja volt”– írta a főpolgármester.

„Ekrem Imamoglu a szeretet, a tisztelet és az alázat embere, egy olyan korban, amikor a politika mindinkább a gyűlöletről, a sértegetésről és a gőgről szól. Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy vezetőit külső befolyástól mentesen válassza meg, de minden nemzetnek joga van mások szolidaritásához is, amikor vezetői visszaélnek hatalmukkal, és megfosztják őket a szabad választásoktól. Tudjuk, hogy az orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalmam megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben. De a magyar történelemből azt is tudjuk, hogy az a hatalom, amelyik megpróbálja eltüntetni a politikai ellenfeleit és a vele egyet nem értőket, az valójában retteg. Végük pedig akkor lesz, ha az emberek megtapasztalják, hogy a szolgaság, az elnyomás nem szükségszerű és nem megdönthetetlen: ha a városainkban bebizonyítjuk, hogy van élet az autokrácián kívül, és ez az élet szabadabb is, boldogabb is, akkor előbb-utóbb az erdogani és az orbáni rezsimek hazugságai is megdőlnek”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Budapest főpolgármestere.

Ekrem Imamoglut márciusban korrupció és terrorszervezet segítésének vádjával vették őrizetbe, és felfüggesztették polgármesteri tisztségéből.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)