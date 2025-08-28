Irán és Európa újabb diplomáciai válság felé sodródik az atomprogram miatt

Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság, vagyis az E3 nevű nemzetközi platform tagjai jelezték, hogy szükség esetén készek hamarosan elindítani az atomprogramja miatt Iránt sújtó szankciók újbóli bevezetését. Az iráni külügyminiszter-helyettes friss nyilatkozata szerint ez az intézkedés a Teherán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) közötti együttműködés megszakítását eredményezheti.

A német külügyminisztérium szóvivője szerdán közölte, hogy a három nyugat-európai ország továbbra is napirenden tartja a szankciók felújításának lehetőségét. A három ország diplomatái hírügynökségeket úgy tájékoztattak, hogy a nyugat-európaiak akár már csütörtökön értesíthetik az ENSZ Biztonsági Tanácsát New Yorkban. Az E3 már az Iránnal korábban folytatott tárgyalások során jelezte, hogy augusztus végétől kezdeményezhetik a szankciók újbóli bevezetését, ha nem tudnak előrelépni az atomprogramról folyó egyeztetéseken.

Az úgynevezett „snapback-mechanizmus” az Irán elleni korábbi ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését teszi lehetővé.

Teherán tagadja, hogy atomprogramja nukleáris fegyverkezésre irányulna, és arra figyelmeztette az E3-at, hogy a mechanizmus életbe léptetése közvetlen hatással lenne a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IEA) folytatott együttműködésére. „Ha ezt a lépést megteszik, az megnehezíti, valószínűleg megszakítja a NAÜ-vel folytatott együttműködésünket” – jelentette ki Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes szerdán az állami televízióban.

Irán a nyugati hatalmakkal kötött 2015-ös megállapodásban vállalta atomprogramjának korlátozását békés célokra, cserébe az ellene életbe léptetett szankciók feloldásáért.

Az Egyesült Államok 2018-ban kilépett a paktumból, és azóta Irán sem tartja magát vállalásaihoz. Már a 2015-ös paktum tartalmazta a szankciók ismételt életbe léptetésére szolgáló snapback-mechanizmust is.

Az E3 és Irán magas rangú diplomatái e hét elején tartottak újabb tárgyalási fordulót Genfben, de az azt követően napvilágot látott információk szerint a tárgyalás nem hozott áttörést.

Kiemelt kép: Irán lobogója a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség bécsi székházánál (Fotó: MTI/EPA/Heinz-Peter Bader)