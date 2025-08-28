Hét év börtönt kapott a kolumbiai elnökjelölt fiatalkorú gyilkosa

A támadó egy fővárosi választási kampányrendezvényen adott le két lövést fejre, egyet pedig térdre, mielőtt a szenátor testőrei ártalmatlanná tették. Uribe két hónapig feküdt intenzív osztályon, és több műtéten is átesett, de augusztus 11-én belehalt sérüléseibe.
A merénylettel összefüggésben a 15 éves tettes mellett öt felnőttet is őrizetbe vettek a hatóságok.
A kolumbiai titkosszolgálat a korábbi FARC gerillaszervezetből kivált Segunda Marquetalia szélsőséges csoportot nevezte meg a nagyhatalmú kolumbiai drogkartellek határozott ellenlábasaként ismert konzervatív szenátor, Miguel Uribe meggyilkolásának felelőseként.
Kiemelt kép: 2025. június 15-i kép a merénylet áldozatává vált Miguel Uribe Turbay kolumbiai szenátort ábrázoló transzparensek egyikéről a politikus mellett tartott szimpátiatüntetésen Bogotában (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.)