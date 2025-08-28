„Halál a hazaárulókra!” – megtámadták a volt lengyel egészségügyi minisztert a Covid-járvány alatt hozott döntései miatt

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

A szerda délutáni támadásról aznap este a rendőrség számolt be az X-en, csütörtökre virradóan Niedzielski is megerősítette az esetet a közösségi médiában:

„Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi vert meg. Azt kiabálták: halál a hazaárulókra!”

Elmondása szerint arcul ütötték, ő a földre esett, ott összerugdosták, majd elmenekültek. Niedzielskit számos zúzódással kórházba szállították. Belső sérüléseket nem állapítottak meg.

A csütörtöki ügyészségi közlés szerint

az elkövetők – egy 35 éves és egy 39 éves férfi – feladták magukat a rendőrségen, mindketten ittas állapotban voltak.

A támadásról szerdán elsőként az RMF FM kereskedelmi rádió számolt be, melynek értesülései szerint a két elkövető fennhangon bírálta a koronavírus-járvány idején elfogadott döntéseket.

Adam Niedzielski 2020–2023 között dolgozott egészségügyi miniszterként a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormányban, Mateusz Morawiecki miniszterelnöksége idején. Tárcavezetőként az adott időszakban a koronavírus-járvány alatt érvényes intézkedésekért is felelt.

A volt miniszter úgy értelmezte a támadást:

ez a gyűlöletbeszéd eltűrésének következménye, valamint annak is, hogy Marcin Kierwinski jelenlegi belügyminiszter döntése nyomán megvonták tőle a személyi védelmet, annak ellenére, hogy számos fenyegetés éri a közéletben.

Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter, a PiS frakcióvezetője csütörtökön az X-en azt írta: Kierwinskivel szemben „következményeket kell érvényesíteni” amiatt, hogy megvonta a személyi védelmet Niedzielskitől.

Janusz Cieszynski volt egészségügyi miniszterhelyettes, a PiS alsóházi képviselője szerda éjjel az X-en úgy fogalmazott: Kierwinski „közvetlenül felelős minden ütésért, amely a volt egészségügyi minisztert érte”, és azonnali lemondásra szólította fel őt.

A belügyminiszter csütörtöki sajtóértekezletén tagadta, hogy Niedzielski rendőrségi védelmet kért volna, miután 2023-ban távozott miniszteri hivatalából, és nem jelentette a rendőrségnek, hogy fenyegetések érték.

Kiemelt kép: Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi miniszter Varsóban 2021. október 26-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Leszek Szymanski)