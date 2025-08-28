Élő közvetítés közben halt meg egy francia influenszer, eljárás indult a platform ellen

Raphael Graven, a közösségi médiában Jean Pormanove néven ismert 46 éves férfit múlt héten találták holtan egy Nice közeli ingatlanban. Graven rendszeresen olyan videókban szerepelt, amelyekben látszólagos erőszakot és megaláztatást kellett elszenvednie.
A párizsi ügyészség közleménye szerint a vizsgálat arra terjed ki, hogy a Kick tudatosan sugárzott-e „személyi integritást szándékosan sértő tartalmakat”. A platform szóvivője megerősítette, hogy a cég tisztában van a nyomozással, és jogi tanácsot kér, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal.
A vizsgálat annak felderítésére is kiterjed, hogy a Kick megfelelt-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényének, amely előírja a platformok számára, hogy értesítsék a hatóságokat, ha valakinek az élete vagy biztonsága veszélyben van. Clara Chappaz francia digitális ügyekért felelős miniszter külön közleményben jelezte, hogy a kormány a platformot „gondatlanság” miatt perelné, amiért nem blokkolta a „veszélyes tartalmat”.
Gravent augusztus 18-án találták holtan.
Helyi médiumok beszámolója szerint az áldozatot a streamjei során erőszak és alvásmegvonás érte, és végül élő közvetítés közben, álmában halt meg.
A boncolás megállapította, hogy a halál nem traumából vagy harmadik fél cselekedetéből ered. A helyi rendőrség lefoglalta a videókat, és kihallgatott több szemtanút, akik a férfi halálakor jelen voltak. Korábbi rendőrségi beszélgetések alapján Graven tagadta, hogy erőszak áldozata lenne, és azt állította, hogy a történtek a figyelemfelkeltés és a bevételszerzés érdekében előre megrendezett jelenetek voltak.
Az eset kapcsán a hatóságok a platform felelősségét is vizsgálják az illegális tartalmak terjesztésében, valamint azt, hogy a közvetítések során részt vevő társkészítők valós vagy megrendezett erőszakot követtek-e el.
