Élő közvetítés közben halt meg egy francia influenszer, eljárás indult a platform ellen

Francia ügyészség nyomozást indított az ausztrál Kick videóplatform ellen, miután Raphaël Graven, más néven Jean Pormanove a platformon tartott élő közvetítés közben hunyt el – írja a BBC . A hatóságok azt vizsgálják, hogy a platform tudatában volt-e a tartalom veszélyességének, és eleget tett-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló szabályainak.

Raphael Graven, a közösségi médiában Jean Pormanove néven ismert 46 éves férfit múlt héten találták holtan egy Nice közeli ingatlanban. Graven rendszeresen olyan videókban szerepelt, amelyekben látszólagos erőszakot és megaláztatást kellett elszenvednie.

A párizsi ügyészség közleménye szerint a vizsgálat arra terjed ki, hogy a Kick tudatosan sugárzott-e „személyi integritást szándékosan sértő tartalmakat”. A platform szóvivője megerősítette, hogy a cég tisztában van a nyomozással, és jogi tanácsot kér, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal.

A vizsgálat annak felderítésére is kiterjed, hogy a Kick megfelelt-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényének, amely előírja a platformok számára, hogy értesítsék a hatóságokat, ha valakinek az élete vagy biztonsága veszélyben van. Clara Chappaz francia digitális ügyekért felelős miniszter külön közleményben jelezte, hogy a kormány a platformot „gondatlanság” miatt perelné, amiért nem blokkolta a „veszélyes tartalmat”.

Gravent augusztus 18-án találták holtan.

Helyi médiumok beszámolója szerint az áldozatot a streamjei során erőszak és alvásmegvonás érte, és végül élő közvetítés közben, álmában halt meg.

A boncolás megállapította, hogy a halál nem traumából vagy harmadik fél cselekedetéből ered. A helyi rendőrség lefoglalta a videókat, és kihallgatott több szemtanút, akik a férfi halálakor jelen voltak. Korábbi rendőrségi beszélgetések alapján Graven tagadta, hogy erőszak áldozata lenne, és azt állította, hogy a történtek a figyelemfelkeltés és a bevételszerzés érdekében előre megrendezett jelenetek voltak.

Az eset kapcsán a hatóságok a platform felelősségét is vizsgálják az illegális tartalmak terjesztésében, valamint azt, hogy a közvetítések során részt vevő társkészítők valós vagy megrendezett erőszakot követtek-e el.

Kiemelt kép forrása: X