Donald Trump beváltotta fenyegetését, megduplázza az indiai importvámokat

A legújabb vámemelés célja Trump szerint az, hogy büntesse Indiát az orosz olaj importjáért, és azért, mert az ország ezzel hozzájárul Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozásához. Az amerikai elnök a közelmúltban külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy közvetítsen a hosszú évek óta tartó konfliktus lezárása érdekében, ám a tárgyalások továbbra is holtpontra jutottak.

Az amerikai vállalatok, és mostanra a fogyasztók is, már érzékelik a Trump-kormányzat vámkampányának költségnövelő hatásait, miközben a munkaerőpiac helyzete romlott. Az indiai árukra kivetett újabb magas vámok mindkét hatást súlyosbíthatják.

Újdelhi már korábban jelezte, hogy válaszlépéseket tesz Trump vámintézkedéseire.

Kirti Vardhan Singh indiai külügyminiszter-helyettes szerdán azt mondta a sajtónak, hogy a kormány „megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy gazdaságunkat ne érje kár, és biztosíthatom, hogy gazdaságunk ereje át fog vinni minket ezeken az időszakokon”.

Hozzátette: A legfőbb aggályunk az energiabiztonság, és továbbra is attól az országtól vásárolunk energiát, amely számunkra előnyös.

India azzal vádolta a Trump-kormányzatot, hogy igazságtalanul bünteti az országot, kiemelve, hogy más országok, amelyek szintén orosz olajat importálnak, nem szembesülnek hasonló terhekkel. Kína például a legnagyobb orosz olajvásárló, de termékei minimum 30%-os vám alá esnek. Trump azonban figyelmeztetett, hogy a jövőben más, Oroszországtól olajat vásárló országok is magasabb vámokra számíthatnak.

Az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi mérleg az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt, miközben a két ország import- és exportforgalma is nagyjából megduplázódott. Tavaly az Egyesült Államok 87 milliárd dollár értékben importált árut Indiából, miközben az amerikai export körülbelül 42 milliárd dollárt tett ki.

Az amerikai vállalatok a korábbi kínai vámemelések hatására egyre inkább Indiát választották alternatív gyártási helyszínként.

A legfontosabb indiai exportcikkek az Egyesült Államok felé a gyógyszerek, kommunikációs eszközök, például okostelefonok, valamint ruházati termékek voltak. Az okostelefonok azonban mentesülnek az úgynevezett „reciprok” vámok alól, így a 50%-os vám sem vonatkozik rájuk.

Ugyanakkor az Egyesült Államok legfontosabb exportcikkei Indiába az olaj- és gáztermékek, vegyi anyagok, valamint a repülőgépipari termékek és alkatrészek voltak, amelyek az indiai válaszintézkedések leginkább kitett ágazataivá válhatnak.

Az amerikai cégek nemcsak fizikai termékekre támaszkodnak Indiában: az elmúlt években a Microsoft, Google, JPMorgan Chase és az American Express is bővítette indiai jelenlétét új irodák nyitásával. Az indiai kormány válaszként a magasabb vámokra nehezítheti ezen cégek működését az országban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Bonnie Cash)