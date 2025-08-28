Behívta az Európai Unió az orosz nagykövetet a kijevi EU-s delegáció épületét ért támadás miatt

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta, az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint az orosz támadásban lakóházak és egyéb épületek is megsemmisültek, legalább 15 ember vesztette életét.
Az EU-küldöttség épülete is a támadás célpontjává vált: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint két rakéta mindössze 50 méterre csapódott be az épülettől, mindössze 20 másodperces időközzel.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta: „Egyetlen diplomáciai küldöttség sem lehet célpont.”
