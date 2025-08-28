Műsorújság
Behívta az Európai Unió az orosz nagykövetet a kijevi EU-s delegáció épületét ért támadás miatt

2025.08.28. 13:57

Az Európai Unió a külügyi főtisztviselő vezetésével behívta Oroszország nagykövetét, miután az uniós küldöttség épületét rakétatámadás érte Kijevben – írja a Sky News.

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta, az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint az orosz támadásban lakóházak és egyéb épületek is megsemmisültek, legalább 15 ember vesztette életét.

Az EU-küldöttség épülete is a támadás célpontjává vált: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint két rakéta mindössze 50 méterre csapódott be az épülettől, mindössze 20 másodperces időközzel.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta: „Egyetlen diplomáciai küldöttség sem lehet célpont.”

