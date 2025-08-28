Az idősebb gyermekek védték a fiatalabbakat a minneapolisi iskolában

A minneapolisi Annunciation (Angyali Üdvözlet) nevet viselő katolikus iskola idősebb diákjai védelmezték a fiatalabbakat a szerdai támadás során, amikor egy 23 éves transzneműként azonosított fegyveres két kiskorút meggyilkolt, legalább 17 másik áldozatot pedig megsebesített. Az iskola igazgatója dicsérte diákjai bátorságát.

A Newsweek beszámolója szerint Matthew DeBoer, az Angyali Üdvözlet katolikus iskola igazgatója azt mondta, a támadás során a felnőttek a gyerekeket, az idősebb gyerekek pedig a fiatalabbakat védték. Hősies cselekedetük nélkül a támadásnak még több áldozata is lehetett volna – mondta az igazgató.

Egy tízéves ötödik osztályos tanuló, Weston Halsne újságíróknak azt mondta, hogy osztálytársa, Victor saját testével védte meg őt a lövöldözés során.

A fiú elmondta, hogy a barátja úgy mentette meg, hogy ráfeküdt, és őt el is találták. A tízéves fiú aggódott barátja életéért, de mint fogalmazott: azt hiszem, most már jól van.

„Remélem, jól vagy, imádkozom érted” – üzente a fiú az életét megmentő barátjának.

Az iskola igazgatója az esetet rémálomnak nevezte, de magukat egy álomcsapatként jellemezte, és azt mondta: fel fognak épülni ebből.

„Közösségként felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy egyetlen gyermeknek, szülőnek vagy tanárnak se kelljen megtapasztalnia azt, amit mi megtapasztaltunk”

– fogalmazott Matthew DeBoer.

Minneapolis polgármestere, Jacob Frey az esetet követő sajtótájékoztatóján azt mondta, nem szavakra, hanem tettekre, cselekvésre van szükség.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon azt írta: teljes körű tájékoztatást kapott a Minneapolisban történtekről, és azt közölte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) gyorsan reagált és a helyszínre érkezett, a Fehér Ház pedig továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket.

Az amerikai hírportál, a CNN és a Gun Violence Archive által összeállított adatokra hivatkozva azt írta: szerdáig legalább 286 tömeges lövöldözés történt az Egyesült Államokban.

Az országban tömeges lövöldözésnek számít minden olyan támadás, ahol az elkövető négy vagy több embert gyilkol meg.

A minneapolisi katolikus általános iskola templomában végrehajtott szerdai támadást az FBI keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.

A csütörtökön is folytatódó nyomozással kapcsolatban Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az eljárás során a gyűlölet-bűncselekményt belföldi terrorcselekményként kezelik.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt: a terrorcselekmény elkövetőjét csütörtökön a 23 éves Robin Westmanként azonosította a hatóság, és megerősítette, hogy születéskori neve Robert Westman volt. Nyilvánosságra került egy bírósági dokumentum, amely szerint a névváltást Westman még kiskorúként, édesanyja jóváhagyásával kezdeményezte, és arra hivatkozott, hogy „nőként azonosítja magát”, és ehhez kívánja igazítani a nevét is.

Westman szerdán az Annunciation katolikus általános iskola templománál, a tanév első közös reggeli miséjének idején, az épület ablakán keresztül nyitott tüzet az összegyűlt diákokra, akik közül egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, és 17-en megsebesültek.

A sebesültek között 14 diák volt, 6–14 évesek, valamint 3 felnőtt, akikről a rendőrség azt közölte, hogy 80 év felettiek.

Az áldozatok és a sebesültek tiszteletére Donald Trump elnök szerdán elrendelte, hogy az Egyesült Államok minden szövetségi épületén, katonai létesítményén, hadihajóján, valamint minden külföldi diplomáciai képviseleten engedjék félárbócra az amerikai nemzeti zászlót, augusztus 31-e éjfélig.

A halálos támadás miatt szintén együttérzését fejezte ki az amerikai katolikus püspöki konferencia, valamint a római katolikus egyház feje, XIV. Leó pápa is.

Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt a szerda reggeli lövöldözés után (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Alex Kormann)