Az FBI keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja a halálos minneapolisi iskolai lövöldözést

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja a szerdán Minneapolisban, egy katolikus általános iskola templomában végrehajtott halálos támadást.

A csütörtökön is folytatódó nyomozással kapcsolatban Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az eljárás során a gyűlölet-bűncselekményt belföldi terrorcselekményként kezelik.

Az elkövetőt csütörtökön a 23 éves Robin Westmanként azonosította a hatóság, és megerősítették, hogy születéskori neve Robert Westman volt. Nyilvánosságra került egy bírósági dokumentum, amely szerint a névváltást Westman még kiskorúként, édesanyja jóváhagyásával kezdeményezte, és arra hivatkozott, hogy „nőként azonosítja magát”, és ehhez kívánja igazítani a nevét is.

Robin Westman szerdán az Annunciation katolikus általános iskola templománál, a tanév első közös reggeli miséjének idején, az épület ablakán keresztül nyitott tüzet az összegyűlt diákokra, akik közül egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, és 17-en megsebesültek.

A sebesültek között 14 diák volt, 6–14 évesek, valamint 3 felnőtt, akikről a rendőrség azt közölte, hogy 80 év felettiek.

A sebesülteket Minneapolis két kórházában látták el, egészségügyi illetékesek szerint négyen műtéti ellátásra szorultak, és többek állapota válságos volt. A szerda késő délután tartott sajtótájékoztatón az hangzott el, hogy minden sebesültnek jó esélye van a felépülésre.

A támadás részleteivel kapcsolatban Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke közölte, hogy Westman három fegyvert használt, két fajtájú puskát és egy kézifegyvert, amelyekből több tucat lövést adott le a templomban tartózkodókra. Azt is elmondta, hogy a fegyvereket legálisan vásárolta nem sokkal az erőszakos cselekmény előtt.

A rendőri vezető arról is beszámolt, hogy az elkövetőt a templom épületének közelében holtan találták meg, a feltételezések szerint saját magával végzett.

Robin Westman az egyik legnépszerűbb videómegosztó oldalra üzenetet is feltöltött, de annak a megjelenését későbbi időpontra időzítette, és a hatóságok megakadályozták, hogy nyilvánosságra kerüljön – erősítette meg a rendőrfőnök, aki „zavaró tartalmúnak” mondta a videót.

Az áldozatok és sebesültek tiszteletére Donald Trump elnök szerdán elrendelte, hogy az Egyesült Államok minden szövetségi épületén, katonai létesítményén, hadihajóján, valamint minden külföldi diplomáciai képviseleten engedjék félárbócra az amerikai nemzeti zászlót, augusztus 31-e éjfélig.

Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Richard Tsong-Taatarii)