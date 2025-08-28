Ursula von der Leyen bejelentette, az Európai Unió tovább keményít az orosz szankciókon

„Az Európai Unió hamarosan előterjeszti Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagját” – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta: a szankciós rendszer további szigorítására van szükség, miközben az EU azon dolgozik, hogy az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna védelmének és újjáépítésének támogatására fordítsa.

„Ez ismét komor emlékeztető arra, mi forog kockán. A Kreml semmitől sem riad vissza, hogy terrorizálja Ukrajnát, válogatás nélkül ölve civileket férfiakat, nőket és gyerekeket, sőt, még az Európai Uniót is célba véve” – mondta a bizottság elnöke a kijevi uniós delegációt is érintő legutóbbi orosz támadásra utalva.

Ursula von der Leyen közölte, hogy a képviselet épülete közelében két rakéta csapódott be, de a személyzet tagjai nem sérültek meg. Egyúttal köszönetet mondott az EU ukrajnai munkatársainak, akik – mint fogalmazott – „kiemelkedő munkát végeznek rendkívül nehéz körülmények között”.

Ursula von der Leyen kiemelte: az Európai Unió rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, amelyet „szomszédnak, partnernek, barátnak és jövőbeli tagállamnak” nevezett.

A bizottsági elnök elmondta, hogy az EU erősíti védelmi iparát, különösen a közös védelmi eszközön, a SAFE programon keresztül. Ursula von der Leyen hozzátette: pénteken a hét, Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos uniós tagállamba látogat, hogy kifejezze szolidaritását és megossza az európai védelmi együttműködés eddigi eredményeit.

Kiemelt kép: Ukrán katonák egy 152 mm-es önjáró löveggel tüzelnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)