A katolikusellenes bűncselekmények újabb lépcsőfoka a minneapolisi lövöldözés

Egyértelműen katolikus- és keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmény volt a minneapolisi Annuation katolikus iskolában elkövetett lövöldözés az FBI álláspontja szerint. Az Egyesült Államokban és Kanadában az elmúlt években tömegessé vált a katolikus templomok felgyújtása, megrongálása, egy papot meggyilkoltak. Amerikában több száz éves múltra tekint vissza a katolikusellenesség.

Bár a hatóságok még nem hozták nyilvánosságra a minneapolisi Annuation katolikus iskolában elkövetett, két gyermek halálával és 17 – közöttük két súlyos – sérülttel járó szerdai lövöldözés feltételezett indítékát, a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a bűncselekmény

egyértelműen katolikus- és keresztényellenes fegyveres támadás volt.

„Az FBI belföldi terrorcselekményként és katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja a lövöldözést” – idézte a Fox News Kash Patel, az FBI igazgatója X-en közzétett bejegyzését.

Az LMBT-aktivisták gyakran támadják az egyház különböző tanításait

A magát nőnek valló 23 éves férfi által elkövetett ámokfutás, ahogy a Fox News által idézett Brian O’Hara rendőrfőnök azt újságírók előtt is elmondta „egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más hívők ellen”.

„Teljesen felfoghatatlan az a puszta kegyetlenség és gyávaság, hogy egy gyerekekkel teli templomba lőnek”

– mondta.

Az LMBT-aktivisták gyakran támadják a katolikus egyház tanításait az emberi szexualitással, a fogamzásgátlással és az abortusszal kapcsolatos kérdésekben. (A magát nőnek valló fiatal férfi is egy katolikus iskolában lövöldözött.)

XIV. Leó pápa, az első amerikai pápa is azok között volt, akik tiszteletüket tették a fiatal áldozatok előtt, és azt mondta, hogy mélységesen elszomorította a támadás.

NEW YORK Far Left trans activists scream and chant to drown out a hymn during controversial funeral in St. Patrick’s Cathedral this week There are increasing calls for the Vatican to revoke Fiducia Supplicans as a result of this scandal pic.twitter.com/GDvjvgKs3e — Catholic Arena (@CatholicArena) February 17, 2024



Csak 2020 májusától napjainkig legalább 390, a katolikus egyház elleni incidens történt, amelyek az Egyesült Államok 43 tagállamára terjedtek ki, emellett a Columbia körzetet (a fővárost – a szerk.) is érintették – olvasható az amerikai katolikus püspöki konferencia weboldalán.

USA St. Philip’s Catholic Church in Hankinson, North Dakota caught fire this week A volunteer named Nathan Falk rushed into the burning church to save the Blessed Sacrament 🫡 pic.twitter.com/P6mQq3eTyJ — Catholic Arena (@CatholicArena) December 19, 2024



Az incidensek között szerepelnek gyújtogatások, lefejezett szobrok, illetve az ábrázolt szentek szobrainak levágott, összetört és lefestett végtagjai; horogkeresztekkel és katolikusellenes kifejezésekkel elcsúfított sírkövek, felgyújtott amerikai zászlók, valamint egyéb rongálások és vandalizmus – összegzi a testület.

WATCH: Historic Cleveland church built more than 150 years ago goes up in flames. Thankfully, no one was inside the building at the time of the incident. pic.twitter.com/HBrrVHVmfM — Fox News (@FoxNews) April 1, 2024

A támadások között egy magyar vonatkozású eseményt is találunk: az emigráns magyarság által korábban nagy számban lakott Pittsburghöt „a magyarok fészkeként” is emlegették, az itt álló

Magyar Szent Erzsébet-templom megtámadása

a magyar közösség és a korábban emigránsként Amerikába érkezett magyarok keresztény hagyományai ellen irányuló agresszió is.

ALASKA, UNITED STATES Saint Catherine of Siena Catholic Church was destroyed by fire yesterday A parishioner told the priest as the fire erupted during Mass ‘You have to take Jesus out of the tabernacle’ pic.twitter.com/9ds1LpjW3J — Catholic Arena (@CatholicArena) July 8, 2023

Néhány dátum és esemény az idei esztendő katolikusellenes, egyesült államokbeli támadásai közül:

2025. augusztus 2.: Betörték az ablakokat, és a bejárati ajtón keresztül megpróbálták felgyújtani a Jézus Király katolikus templomot Flintben (Michigan állam). Július 8.: Antiszemita és keresztényellenes graffitivel rongálták meg a Boldogságos Szűz Mária szobrát és emléktábláját a Magyar Szent Erzsébet-templomban, a pittsburghi Pleasant Hillsben (Pennsylvania). Július 7.: Összetörték és szétszórták az asztalokat és székeket, horogkeresztekkel és vallásellenes graffitikkel csúfították el a falakat a St. Ann’s katolikus iskolában, Olmitzben (Kansas). Június 21.: Egy férfi feszítővassal megrongálta az ajtókat és összetörte a Szent Család szobrát (Szent Család-templom, Fresh Meadows, (New York). Június 15.: Egy férfi betört a templomba, és az oltárnál összezúzta a Boldogságos Szűz Mária és Jézus Szent Szíve szobrait a mise alatt a Corpus Christi-templomban, Mineolában (New York). Június 11.: Lángba borították a templom bejárati ajtaját a Szent Szív katolikus templomban, Portlandban (Oregon). Június 7.: Két szobor fejét összetörték és ellopták a Szent Márta katolikus templomból, Porterben (Texas). Május 14.: Egy férfi köveket dobált a St. Patrick-templomra, megrongálva egy szobrot és betörve a templom ólomüveg ablakát Canonsburgban (Pennsylvania). Május 6.: Robbanószerkezet lépett működésbe az oltáron a Kalkuttai Szent Teréz-plébánián, Mahanoy Cityben (Pennsylvania). Május 4.: Egy férfi követ dobott be az ablakon, majd megtámadott egy papot a St. Christopher katolikus templomban, Marysville-ben (Michigan). Április 22.: Egy férfi a szenteltvíztartóba vizelt a St. Patrick-templomban, Yorkban (Pennsylvania). Április 6.: Egy férfi megfenyegette a papot, majd kiütötte a kezéből a szobrot, és összetörte (Szeplőtelen Fogantatás katolikus templom, Queens, New York). Április 3.: Lelőttek és megöltek egy papot a parókia előtt (Szent Péter és Pál katolikus templom, Seneca, Kansas). Április 1.: Férfi köpött a keresztelőmedencébe (Szeplőtelen Fogantatás katolikus templom, Queens, New York). Március 21.: Egy férfi, akit keresztelőmedence megrongálásával vádolnak, megfenyegette a híveket, miután vitatkozott a pappal a St. Louis katolikus templomban, Memphisben. Március 15.: A Szent Patrik katolikus templom berendezését porrá zúzták, a gyertyákat, gyertyatartókat és a keresztelőmedence fedelét megrongálták, sátáni üzenetet firkáltak a falra Wichitában (Kansas). Március 5.: Ólomüveg ablakok rongálódtak meg és kegytárgyak égtek el hamvazószerdán (Jó Tanács Anyja Katolikus Közösség, Los Angeles, Kalifornia). Február 12.: Emberi ürüléket helyeztek a keresztelőmedencébe (Holy Rosary Church, Edgewater, New Jersey).

Az ötödik hadoszlop

A katolikusellenesség a 20. század első feléig erőteljes, néha az üldözésig és diszkriminációig fajuló jelenség volt az Egyesült Államokban, mely a közéletben ma is érezhető.

„Vajon a katolikusok ma is előítéletekkel szembesülnek az amerikai politikában? Valószínűleg nem, amíg katolikus identitásuk csak egy sor az életrajzukban, vagy egy ártalmatlan fotólehetőség, például egy katolikus élelmiszerbankban való segítségnyújtás. De amikor a katolikus politikusok megpróbálják megvédeni a meg nem született gyermekek élethez való jogát vagy a házasság természetes definícióját, biztosak lehetünk benne, hogy a hitük a kritika célpontjává válik ”– írja Trent Horn a Catholic.com című amerikai oldalon.

Fire destroys Corpus Christi Catholic Church in the Palisades. Follow: @AFpost pic.twitter.com/THpMHIY8re — AF Post (@AFpost) January 9, 2025



Bár a „bevándorlók országa” alkotmányában rögzítette a vallásszabadságot, történelmének nagy részét mégis a katolikusok megvetésével, zaklatásával és marginalizálásával töltötte – írja az Egyesült Államok történetét végigkísérő katolikusellenességről a The Guradian című brit lap.

Az első puritán telepesektől kezdve a televíziós evangélistákig a vezető politikai, üzleti és vallási személyiségek „teológiai förtelemként és árulóként, ötödik hadoszloposként szidalmazták Róma követőit” – írja a lap.

„Ha visszatekintünk az Egyesült Államok valódi, rejtett történelmére, a katolikusellenességnek ez a szála nagyon erős” – mondta Kenneth Davis, egy neves történész és kommentátor. „Meg akarjuk mutatni azt a hazafias nézetet, hogy mi voltunk a vallásszabadság olvasztótégelye. Képtelenség. Az emberek a saját vallásszabadságukat akarták, nem pedig mások szabadságát. Nagyon-nagyon mély gyűlölet volt a katolikusok iránt” az amerikai történelem folyamán az elemző szerint.

Mark Twain, az egyik legismertebb amerikai író is megjegyezte, hogy

arra nevelték, hogy ellenségesen viszonyuljon mindenhez, ami katolikus.

Bevándorlók, akiket nem támogattak

Az 1830-as és 1840-es években olyan kiemelkedő protestáns vezetők, mint Lyman Beecher és Horace Bushnell támadták a katolikus egyházat, nemcsak azzal vádolva azt, hogy tanítása teológiailag megalapozatlan, hanem azzal is, hogy a nemzet republikanizmusának ellensége. Az általuk is szított hangulat túllépett a hitviták keretein: 1834. augusztus 11-én a fanatizált csőcselék felgyújtott egy ursulinus kolostort a massachusettsi Charlestownban.

Chief of Police Brian O’Hara: „During the Mass, a gunman approached the building on the outside and began firing a rifle, …shooting through the windows he struck children and worshippers that were inside the building. The shooter was armed with a rifle, a shotgun and a pistol.… https://t.co/7XIL9uPPIZ — EWTN News (@EWTNews) August 27, 2025



Az ebből fakadó „nativista” mozgalom, amely az 1840-es években vált ismertté, katolikusellenes őrületté korbácsolódott, ami erőszakához,

katolikus tulajdonban álló épületek felgyújtásához és katolikusok meggyilkolásához vezetett.

Az ír katolikus bevándorlókat okolták az erőszak és a részegeskedés terjesztéséért. A „nativista” mozgalom az 1850-es évek közepén a Know-Nothing Pártban talált hangot , egy rövid életű országos politikai mozgalomban, amely (sikertelenül) Millard Fillmore volt elnököt indította elnökjelöltként 1856-ban.

A diszkrimináció a 20. században csökkent, különösen miután John F. Kennedy lett az első katolikus elnök, aki egyfajta amnéziát hagyott maga után. Mindemellett a katolikus egyház templomai és közösségei elleni folyamatos támadások jelzik, hogy a katolicizmusellenes szemlélet továbbra is virulens az Egyesült Államokban.

Tűzesetek a hallgatag Kanadában

Nem sokkal jobb a helyzet az északi szomszédban, Kanadában sem: tavaly a kanadai Katolikus Polgárjogi Liga arról számolt be, hogy 2021 óta (amikor intenzívebbé váltak a támadások)

85 katolikus templomot gyújtottak fel vagy rongáltak meg az országban.

Police raced to the scene of the fire…but turned around when they saw it was a church. pic.twitter.com/adeNx79Oid — Jim McMurtry (@JimMcMurtry01) April 26, 2024

Az elmúlt években a katolikus és keresztény imaházakat megrongáló vagy teljesen leromboló gyújtogatások riasztó száma egyik politikai párt figyelmét sem keltette fel a 2025-ös szövetségi választási kampány során. A rendőrség a vallási közösségek elleni támadások, a templomgyújtogatások kivizsgálásakor az elkövetések kevesebb mint négy százalékában emelt vádat 2021 és 2023 között.

Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én, az első tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az intézményben. A rendőrség szerint két gyermek és a tettes életét vesztette, tizenheten megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Richard Tsong-Taatarii )