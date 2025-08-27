Összeomlás szélén áll Franciaország – drasztikus lépéssel kerülnék el az államcsődöt

Franciaország pénzügyminisztere figyelmeztetett, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségét kérhetik, mivel kormányuk rekordnagyságú államadósságuk miatt az összeomlás szélén áll.

A francia hosszú távú költségvetési kölcsönök kamata kedden 2011 óta a legmagasabb szintre emelkedett, miután attól tartanak, hogy az ország kormánya egy éven belül másodszor is összeomolhat, és nem lesz képes kezelni az idén a GDP 5,4 százalékára várható költségvetési hiányt.

Franciaország még soha nem kapott IMF-mentőcsomagot, de a kormány összeomlása veszélyes helyzetbe hozná az országot, amelynek rekordnagyságú államadóssága jelenleg 3,3 billió euró.

Eric Lombard pénzügyminiszter elismerte: az IMF-hez fordulás „egy kockázat, amit szeretnénk elkerülni, és amit el is kellene kerülnünk, de nem tudom azt mondani, hogy ez a kockázat nem létezik.”

Az ellenzéki pártok sorban jelentették be, hogy Francois Bayrou miniszterelnök ellen fognak szavazni, miután a miniszterelnök bizalmi szavazást kezdeményezett kormányával kapcsolatban, hogy megtörje a mély költségvetési megszorításokról szóló politikai patthelyzetet. Ez azt követően történt, hogy Michel Barnier volt miniszterelnököt decemberben bizalmatlansági szavazással eltávolították tisztségéből, mert nem sikerült támogatást szereznie a közkiadások drasztikus csökkentéséhez.

Bayrou a Telegraph beszámolója szerint most valószínűleg elveszíti a szeptember 8-ra meghirdetett bizalmi szavazást, amelynek tárgya a jövő évi költségvetési hiány GDP-arányos 1,5 százalékos csökkentésére irányuló terve.

Hegyekben álló adósság

A politikai válság hatására a 30 éves francia állampapírok hozama – amely a hosszú távú államadósság költségét jelzi – három bázisponttal 4,42 százalékra emelkedett, ami 14 éves csúcs. A 10 éves állampapírok hozama március óta a legmagasabb szinten áll.

Franciaország hegyekben álló adóssága jelenleg meghaladja az ország teljes gazdaságának méretét, az IMF legfrissebb előrejelzése szerint idén elérheti a GDP 116,3 százalékát.

Eközben a francia bankok részvényei szenvedték el a legnagyobb veszteséget a közelmúltbeli válság miatt, mivel nagy mennyiségben tartanak francia államadósságot. Például a BNP Paribas körülbelül 5, míg a rivális Societe Generale több mint 6 százalékot veszített értékéből.

Andrew Kenningham, a Capital Economics elemzője hangsúlyozta:

„Akárhogy is, Franciaország költségvetési hiánya messze meghaladja azt a szintet, amely szükséges lenne az adósságráta stabilizálásához.”

Hasonló helyzetbe kerülhet az Egyesült Királyság is, miután vezető közgazdászok arra figyelmeztettek: az ország az 1970-es évekhez hasonló IMF-mentőcsomag felé haladhat. Arra hívták fel a figyelmet, hogy Rachel Reeves gazdaságpolitikai irányítása visszahozhatja a magas infláció és hitelfelvétel éveit, ami végső soron a világ „utolsó mentőjeként” ismert pénzügyi intézmény segítségéhez vezethet. Jelenleg azonban több mint tíz százalékkal előzik Franciaországot a bruttó adósság tekintetében, amely a szigetország esetében a GDP 103,9 százalékára tehető.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és Francois Bayrou miniszterelnök a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap elleni merénylettel kezdődött párizsi terrortámadás-sorozat tizedik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a hetilap egykori szerkesztőségi épülete előtt Párizsban, 2025. január 7-én (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)