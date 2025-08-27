Litvánia sürgeti az Európai Uniót, hogy kerülje meg Magyarországot Ukrajna uniós csatlakozásában

Litvánia arra szólította fel az Európai Uniót, hogy találjon lehetőséget Magyarország vétójának megkerülésére Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában – írja a litván közszolgálati műsorszolgáltató az LRT egy kiszivárgott levél alapján.

A levélben Litvánia határozott lépéseket sürgetett annak érdekében, hogy Ukrajna tagsági folyamata kézzelfoghatóvá és visszafordíthatatlanná váljon. A dokumentum szerint a tétlenség gyengítheti az ukrán társadalom támogatását, valamint az intézményi elköteleződést a reformok mellett.

A javaslat szerint a tagállamok – Magyarország kivételével – technikai szintű tárgyalásokat indíthatnának Ukrajnával és Moldovával.

A formális jóváhagyás később következhetne, amennyiben Budapest változtat álláspontján, vagy erre a politikai környezet lehetőséget ad. A levél az uniós külügyminiszterek szeptember 1-jén és 2-án, Koppenhágában esedékes informális találkozója előtt érkezett az uniós fővárosokba.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztusban arról számolt be, hogy washingtoni látogatásán Donald Trump amerikai elnöktől kért támogatást Magyarország vétójának feloldásához. A Politico értesülései szerint Trump ennek érdekében közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult. Ukrajna 2022-ben, az orosz támadás kezdetét követően nyújtotta be csatlakozási kérelmét, és rövid időn belül tagjelölt státuszt kapott. Az uniós tagállamok többsége idén júniusban úgy ítélte meg, hogy Kijev készen áll a csatlakozási feltételek fejezetének megnyitására, ám a hivatalos tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Gitanas Nauseda litván elnök (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)