Egyházi iskolában lövöldöztek Minneapolisban, legalább két gyermek életét vesztette

Két gyermek vesztette életét, és több mint tíz ember sebesült meg a minneapolisi Annunciation Catholic School egyházi általános iskola templomában történt szerdai lövöldözésben.

Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két halálos áldozat egy nyolc- és egy tízéves gyerek. Emellett 17-en megsebesültek, köztük 14, 6-14 éves korú gyermek. A rendőrségi közlés szerint több sebesült állapota válságos. A sebesülteket ápoló kórház illetékese szerint többek műtéti ellátásra szorultak. A támadó saját kezével vetett véget életének a helyszín közelében, a templom épülete mellett. Az indítékot egyelőre vizsgálják, személyazonosságát nem közölték, csupán annyit, hogy egy 20-as évei elején járó férfi, akinek nem volt „számottevő” bűnözői múltja.

A Fehér Ház közleménye szerint Donald Trump amerikai elnök elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a Minneapolis városában elkövetett iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére. A rendelet alapján a tisztelet jeleként a Fehér Házon és minden szövetségi épületen, katonai létesítményen, ide értve a haditengerészet egységeit, valamint az Egyesült Államok minden külképviseletét és a külföldön szolgáló amerikai katonai egységek létesítményeit, félárbocra engedik az amerikai zászlót augusztus 31-e éjfélig.

🚨🇺🇸 BREAKING: NATIONAL CRISIS — MASS SHOOTING IN MINNEAPOLIS 🚨 WE ARE TIRED 😡

Tired of waking up to another shooting.

Tired of seeing kids, parents, officers, and neighbors gunned down.

Tired of empty “thoughts & prayers” while nothing changes. 💔 August 2025 alone:

🔥 6… pic.twitter.com/CAcbdJ7ZhA — Trump pulse (@pulse_trump) August 27, 2025

A Demokrata Párt irányító testülete azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében, onnan néhány perc távolságra történt Minneapolisban. Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke felajánlotta a testület segítségét az érintettek ellátásán dolgozók számára.

Kiemelt kép: A minneapolisi Annunciation katolikus iskola temploma elõtt rendõrök 2025. augusztus 27-én, az elsõ tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az iskolában. A rendõrség szerint két gyermek és a tettes életét vesztette, tizenheten megsebesültek. (Fotó: MTI/EPA/Craig Lassig)