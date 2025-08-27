Donald Trump: Soros György és fia erőszakos tüntetéseket támogattak az Egyesült Államokban

Soros Györgyöt és fiát a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények szigorúbb büntetését lehetővé tevő RICO-törvény alapján kellene megvádolni – írta Donald Trump a Truth Social nevű saját közösségi oldalán. Az amerikai elnök szerint Sorosék támogatták az Egyesült Államokban történt erőszakos tüntetéseket.

Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi oldalán azt írta, hogy Soros György milliárdost és fiát – akit az elnök radikális baloldalinak nevezett – a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények szigorúbb büntetését lehetővé tevő, úgynevezett RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – a szerk.) alapján kellene megvádolni, mert többek között támogatták az Egyesült Államokban történt erőszakos tiltakozó megmozdulásokat, tüntetéseket.

„Nem fogjuk megengedni, hogy ezek az őrültek széttépjék Amerikát ”

– fogalmazott közösségi oldalán Donald Trump, hozzáfűzve, hogy szerinte Soros és a „pszichopaták csoportja” nagy károkat okozott az Egyesült Államoknak!

Az elnök szerint ebbe a körbe tartoznak „az őrült, nyugati parti barátai is.”

„Legyetek óvatosak, figyelünk rátok” – írta Donald Trump, egyben mindenkinek megköszönte, aki figyelmet szentelt bejelentésének.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas)