Donald Trump: Soros György és fia erőszakos tüntetéseket támogattak az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi oldalán azt írta, hogy Soros György milliárdost és fiát – akit az elnök radikális baloldalinak nevezett – a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények szigorúbb büntetését lehetővé tevő, úgynevezett RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – a szerk.) alapján kellene megvádolni, mert többek között támogatták az Egyesült Államokban történt erőszakos tiltakozó megmozdulásokat, tüntetéseket.
„Nem fogjuk megengedni, hogy ezek az őrültek széttépjék Amerikát ”
– fogalmazott közösségi oldalán Donald Trump, hozzáfűzve, hogy szerinte Soros és a „pszichopaták csoportja” nagy károkat okozott az Egyesült Államoknak!
Az elnök szerint ebbe a körbe tartoznak „az őrült, nyugati parti barátai is.”
„Legyetek óvatosak, figyelünk rátok” – írta Donald Trump, egyben mindenkinek megköszönte, aki figyelmet szentelt bejelentésének.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas)