Ceber Roland is részt vett az Ukrajnának szánt német fegyverek leszállításában

A hirado.hu oldalán korábban már többször is beszámoltunk Ceber Roland magyarországi és ukrajnai tevékenységéről. A Magyar Péter vezette Tisza Párttal jó kapcsolatot ápoló kárpátaljai ukrán tanácsost, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alapított Nép Szolgája párt tagját 2024 őszén utasították ki Magyarországról kémkedés miatt.

Ceber Roland azóta is több alkalommal adott hírt magáról, májusban megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt és a nagyobbik kormánypártot, amikor tört magyarsággal azt írta: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól tették. (…) A következő lépés az egyém, OrbánViktor”. Azóta kiderült, hogy Ceber Roland – akit Magyar Péter személyesen mutatott be egy, a politikus által közzétett videóban – kapcsolatokkal rendelkezik az amerikai Demokrata Pártban és – David Petraeus korábbi CIA-főigazgatón keresztül – a szakszolszolgálatokban. Az amerikai és baloldali kapcsolatok együttesen azt mutatják, hogy

Ceber Roland nem egyszerűen egy ukrán politikus és helyi tisztviselő, hanem hálózati személy is egyben, valamint a nemzetközi baloldal hálózatának oszlopos tagja.

Ezt támasztja alá az is, hogy ugyanazok a hazai baloldali szereplők – mint például Jámbor András vagy Lőcsei Lajos – és pártok támogatják a legelkötelezettebben Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amelyek képviselői részt vettek a Ceber Roland által is igénybe vett Open World ösztöndíjprogramban.

Kulcsszerepet játszott a csúcstechnológiás német tüzérségi rendszer leszállításában

Az Ellenpont tényfeltáró cikksorozatának legújabb részében arról írnak, hogy

Ceber Roland volt a felelős az Ukrajnának szánt német fegyverek beszerzéséért a háború korai szakaszában.

A portál szerint a korábban emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó férfit diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. Így jutott el a német Reichstagba, ahonnan egy hatalmas fegyverszállítmánnyal tért haza, teszik hozzá. Ceber Roland az ukrán parlament emberi jogi biztosaként Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában érkezett Németországba, 2022 szeptemberében. Az Ellenpont rámutatott,

a delegáció hivatalosan egy oroszellenes büntetőbíróság felállítása miatt utazott Berlinbe, a találkozó azonban a német fegyveres támogatás megszerzésével zárult.

Ezenfelül ugyanezen a találkozón sikerült elérniük azt is, hogy Németország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Az oknyomozó portál felsorolta azokat a hadieszközöket, amelyek beszerzéséről sikerült megállapodnia Cebernek és Maljuskának Németországgal,

a 2022-es csomagban szerepelt többek között a 4 darab IRIS-T SLM légvédelmi rendszer (illetve később további 3 rendszer), valamint az amerikai HIMARS német megfelelőjének számító MARS II többszörös indítású rakétarendszer leszállítása lőszerrel együtt.

Ezenfelül 2022-ben jutottak így hozzá az ukránok önjáró tarackokhoz a hozzájuk tartozó 2000 darab lőszerrel együtt, valamint MG3-as típusú géppuskákhoz és közel 1600 darab 155 milliméteres tüzérségi lövedékhez.

Markus Farber és Peter Haidt Ceber Roland Ivanovics társaságában (Forrás: Ellenpont)

Ugyanezen a találkozón fogadkoztak a német képviselők, hogy a Bundestag miharabb engedélyezi harckocsik és páncélozott szállítók azonnali átadását Ukrajnának. Erre a találkozó után maga Ceber Roland is tett követelőző utalásokat. „Nyilvánvalóan tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi katonai helyzetben, amelyben az ukrán hadsereg fokozatosan visszaszerzi területeit, legalább Fuchs páncélozott szállítókat és Marder gyalogos harcjárműveket kell átadniuk.”

„És ha a helyzet megkívánja, akkor esetleg más harckocsikat és felszerelést is”

– mondta a 2022-es találkozó idején Ceber Roland.

Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen fegyverbeszerzés, amelyben közreműködött Magyar Péter ukrajnai szövetségese. Az Ellenpont a nyomozás során rábukkant arra a Modern Ukrajna nevet viselő, látszólag civil szervezetként tevékenykedő egyesületre, amely valójában a fegyverszállítmányok beszerzésével foglalkozott. Az egyik ilyen szállítmányról maga Ceber Roland is készített videót, amelyet megosztott a Facebook-oldalán.

Ceber Roland egyébként jó kapcsolatot ápol a szervezet vezetőjével, Volodimir Havrishal, aki rendszeresen beszámol arról, hogyan is látja el fegyverekkel a kijevi hatalom harcigépezetét.

Az egyesült ellenzék 2022-es veresége után kapcsolódott be aktívan a magyar belpolitikába Ceber Roland

Ahogy erről a korábbiakban már többször is szó esett, Ceber Roland kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik a hazai balliberális körökben. Az Ellenpont arról ír, hogy a kárpátaljai tanácsos legkorábban 2023-ban a Zakarpattya 24-nek adott interjúban beszélt arról, hogy ukránpárti és szankciópárti politikai erő támogatására készül Magyarországon.

„A múltbeli választások (értsd: Márki-Zay Péter 2022 áprilisi veresége – a szerk.), akárcsak a szomszédos ország politikai helyzete, megmutatták, hogy a magyar ellenzéknek általánosságban erősítésre van szüksége”

– jelentette ki Ceber Roland, aki ebben az időszakban – vagyis a 2022-es országgyűlési választások utáni egy-másfél évben – vette fel a kapcsolatot Mesterházy Attilával és a Momentum Mozgalommal.

Ceber Roland (jobboldalt, hátul) Mesterházy Attila (baloldalt, hátul) társaságában (Forrás: Ellenpont)

A portál megjegyzi, Ceber Roland volt az, aki Kijevbe hívta Gelencsér Ferencet, Bedő Dávidot és Tompos Mártont.

Ceber Roland (jobbszélen) a Momentum Mozgalom politikusai, Tompos Márton (b1), Bedő Dávid (b2) és Gelencsér Ferenc (b3) társaságában Kijevben, 2023-ban (Forrás: Ellenpont)

„A magyar törvényhozók kijelentették, hogy mindenben kiállnak hazánk támogatása mellett, és hangsúlyozzák, hogy kormányuk jelenlegi álláspontja nemcsak Ukrajna, hanem maguk a magyarok számára is veszélyes” – fogalmazott ugyanebben az interjúban Ceber Roland, majd hozzáfűzte:

„A párt képviselői aktívan kiállnak Ukrajna EU-csatlakozása mellett is.”

Az Ellenpont szerint mindez azt bizonyítja, hogy ukránbarát hálózat kiépítésére tett kísérletet Magyarországon.

A hálózat következő láncszeme: Magyar Péter

Az ukrán tanácsos a 2024-es EP-választások után került kapcsolatba a Tisza Párttal és vezetőjével, Magyar Péterrel, aki Ceber Rolandot testvérének nevezte ukrajnai látogatása során. Az oknyomozó portál kifejti, a magyar (és az ukrán) sajtóban részletesen feldolgozták Magyar Péter nyilatkozatait a látogatásról, de az ukrán fél gondolatai nem igazán jutottak el a nyilvánosságig. Egyedül a Zakarpattya 24 készített egy rövid beszámolót arról, hogy hogyan nyilatkozott Ceber Magyar Péter látogatásáról.

Magyar Péter és Ceber Roland Kijevben, 2024-ben (Forrás: Ellenpont)

Ebből pedig kiderül, Ceber Roland részéről Magyar Péter a következő láncszeme annak a hálózatnak, amely egy ukránbarát ellenzéki erő kiépítésére irányul. Maga a Magyarországról kitiltott férfi így nyilatkozott Magyar Péterről:

„Magyar Péter ismerkedik Ukrajnával, Kárpátaljával, és meg vagyok győződve arról, hogy a jövőben erős támogatást fogunk élvezni a Tisza Párt részéről, mind az Európai Parlamentben, mind más európai intézményekben.”

Az Ellenpont cikkében megjegyzi: az eddigiek alapján tehát világosan látható, hogyan is akar nyomást gyakorolni Ceber Rolandon keresztül a kijevi hatalom Magyarországra azért, hogy támogassa a háborút. A kárpátaljai tanácsos kitiltásáról szóló döntés azért is volt indokolt, mivel kapcsolati hálója, valamint fegyverszállításokban való aktív részvétele és befolyásolási lobbitevékenysége miatt jelenléte akut veszélyt jelentett Magyarország szuverenitására, békéjére és biztonságára.

