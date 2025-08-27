Az iszlamista tálibok felajánlkoztak Nigel Farage-nak: befogadnák az Angliából kitoloncolt 600 ezer illegális afgán migránst

Nigel Farage, az ellenzéki Reform UK párt vezetője kedden jelentette be azt a tervet Nagy-Britanniában, amely szerint 600 ezer illegális migránst toloncolnának ki az országból. Az eseményekre reagálva egy afganisztáni tálib magas rangú iszlamista tisztviselő elmondta, hogy „befogadnák” az összes afgánt, akiket Farage elképzelései szerint visszaküldenek.

Farage a párt nevében azt mondta, kitoloncolási célját úgy érné el, hogy megállapodásokat köt olyan országokkal, mint Afganisztán és Irán, valamint felülvizsgálná, sőt kilépne az Európai Emberi Jogi Egyezményből (ECHR), eltörölné a Emberi Jogi Törvényt és három másik nemzetközi egyezményt is felfüggesztene, hogy megszüntessék az illegális migránsok jogi lehetőségeit a kitoloncolás elleni fellebbezésre. Ezzel szemben Keir Starmer miniszterelnök jelezte, hogy ő soha nem lépne ki az ECHR-ből.

A Reform UK párt azt is jelezte, hogy hajlandó lenne pénzzel ösztönözni külföldi rezsimeket, például az Afganisztánban 2021-ben hatalomra kerülő radikális iszlamista tálibokat – akiket az Egyesült Királyság nem ismer el Afganisztán legitim kormányaként – a visszaküldött személyek elfogadására.

Más országok, például Németország, már kötöttek megállapodást a tálibokkal a deportált migránsok fogadására.

Farage keddre időzített beszéde után a brit kormány jelezte, hogy a jövőben esetleg saját megállapodást köthetnének a tálibokkal. Ugyanakkor egy magas rangú kabuli tisztviselő azt sugallta, hogy talán könnyebb lenne a Reform UK párt vezetőjével tárgyalni, mint Keir Starmerrel, mivel „más nézeteket vall”. A tisztviselő a The Telegraphnak elmondta:

„Készen állunk és hajlandóak vagyunk befogadni és szeretettel fogadni bárkit, akit ő [Nigel Farage] hozzánk küld. Készen állunk együttműködni bárkivel, aki segíthet véget vetni az afgán menekültek küzdelmeinek, mivel tudjuk, hogy sokuknak nem jó az élete külföldön. Nem fogadunk el pénzt azért, hogy befogadjuk a saját népünket, de örömmel fogadjuk az újonnan érkezők támogatására szánt segélyeket, mivel az Iránból és Pakisztánból visszatérők elszállásolása és ellátása kihívásokkal jár. Afganisztán minden afgánnak otthont ad, és az Iszlám Emirátus elszántan törekszik arra, hogy ezt az országot olyan hellyé tegye, ahol mindenki – akik már itt vannak, akik visszatérnek, vagy akiket Farage úr vagy bárki más visszaküld Nyugatról – méltóságteljesen élhessen.”

Hozzátette:

„Bárkit elfogadunk, akit küld, akár legális, akár illegális menekült Nagy-Britanniában.”

Bár a brit belügyminisztérium szóvivője szerint a céljuk eltávolítani azokat az embereket, akiknek nincs joguk az Egyesült Királyságban tartózkodni, a Telegraph szerint valószínűbb, hogy egy ilyen megállapodás inkább Németország példájához hasonlítana, ahol csak külföldi bűnözőkre és elutasított afgán menedékkérőkre terjedne ki. Múlt hónapban Németország újraindította az afgánok kitoloncolását, miután visszatérési megállapodást kötött a tálibokkal, noha Berlin hivatalosan nem ismeri el a tálib kormányt. Az elmúlt évben 109 afgánt – mind elítélt bűnöző – küldtek vissza két repülőjáraton.

Farage tervei szerint egy új törvény kizárná az illegálisan érkezőket – köztük az afgánokat is – a menedékjog igényléséből, így minden tartózkodási kérelmüket elutasítanák, a belügyminiszter pedig jogi kötelességet kapna a kitoloncolásukra.

Azonban elismerte, hogy azok az afgánok, akik a brit erőknél dolgoztak, mentesülnek majd a menedékjog általános tiltása alól, mondván, hogy a „bátor” tolmácsok, akik segítették a brit erőket a tálibok elleni harcban, maradhatnak az országban, még ha illegális úton érkeztek is.

Arra a kérdésre, hogy nem érheti-e veszély az afgánokat visszaküldésük esetén (kínzás vagy halál), Farage így válaszolt:

„Zavar-e? Zavar, de ami igazán zavar, az az, ami az országunk utcáin történik.”

Több ezer afgán menedékkérő kérelmét elutasították az Egyesült Királyságban, míg korábban kevesebb mint 100 ilyen eset volt. Az engedélyezési arány 2023-ban 99 százalék volt, míg 2024 utolsó negyedévében mindössze 47 százalék.

A kényszerített és önkéntes visszaküldések jelenleg felfüggesztés alatt állnak és nem folytathatók, mivel a tálibok már nem fogadják el a londoni afgán nagykövetség által kiadott utazási okmányokat.

Afganisztán már most is menekültáradattal néz szembe. Az ENSZ ügynökségei közölték, hogy Irán június óta több mint 450 ezer afgán menekültet deportált az országból, a számok pedig a legutóbbi izraeli háború idején ugrásszerűen nőttek.

Kiemelt kép: A kormány támogatói a tálib hatalomátvétel negyedik évfordulója alkalmából tartott ünnepi felvonuláson Kabulban, 2025. augusztus 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szamiullah Popal)