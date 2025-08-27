A Hamász több terroristáját kiiktatta az izraeli hadsereg a Nasszer Kórház elleni támadás során

Hat Hamász-tagot azonosított az izraeli hadsereg (IDF) a Nasszer Kórház elleni támadás áldozatai között, ahol civilek és újságírók is életüket vesztették. Az IDF vizsgálata szerint a támadás célja egy megfigyelőkamera volt, a hadsereg vezetői pedig további részletes elemzést rendeltek el a döntéshozatal és a végrehajtás körülményeiről.

Az izraeli hadsereg keddi közleménye szerint a hétfői, hán-júniszi Nasszer Kórház elleni támadás során körülbelül húsz palesztin vesztette életét, közülük hatan iszlamista Hamász-terroristák voltak – írja a The Jerusalem Post. Az izraeli katonai főparancsnok, Eyal Zamir vezérezredes hangsúlyozta, hogy a nyilvánosságra hozott adatok nem a hadműveleti hibák igazolására szolgálnak, hanem további vizsgálatok előkészítését célozzák, különös tekintettel a tűzvezetés engedélyezésére és a parancs kiadására.

Az IDF közleménye különbséget tett a terepen dolgozó parancsnokok, valamint a dél-izraeli beershebai parancsnokság vezetői által elkövetett esetleges hibák között.

Több katonai tiszt is bírálta a döntést, hogy a kórház ellen tanktűzzel léptek fel ahelyett, hogy precízebb célzási módszereket alkalmaztak volna.

Zamir szerint a tényleges cél egy megfigyelőkamera volt, nem a hat terrorista.

A közlemény szerint a Golani zászlóalj katonái a terepen gyanús mozgásokat észleltek, de a tűzparancs kiadása előtt nem állt biztos információ a Hamász-erők jelenlétéről vagy számáról. Az izraeli hadsereg eddig nem tette közzé, pontosan kik voltak a terrorista áldozatok, bár néhány név már kiszivárgott.

Egy közülük részt vett az október 7-i izraeli terület elleni támadásban, ám a felvételek szerint nem követett el gyilkosságokat – tájékoztat a Jewish News Syndicate.

A támadásban több újságíró is életét vesztette, köztük a Reuters és az Associated Press munkatársai. Az IDF nemzetközi szóvivője, Nadav Shoshani kiemelte, hogy az újságírókat nem célozták. A hadsereg azt is megerősítette, hogy a második lövés újabb halálos áldozatokkal járt, de annak indoklására nem tértek ki.

A vizsgálat felhívta a figyelmet az engedélyezési folyamat és a terepi döntéshozatal részleteinek további elemzésére. Az IDF szabályzata szerint a kórház elleni támadásokhoz magasabb szintű engedély szükséges még akkor is, ha terrorista van a közelben.

A Hamász közleménye szerint az izraeli állítás szerinti hat terrorista közül ketten máshol, különböző időpontokban haltak meg, ami nem tisztázott, hogy civil vagy harcos áldozat volt-e.

Az IDF vizsgálata kiemelte, hogy a terrorista szervezetek gyakran használják fel a civilek és az infrastruktúra védett helyeit katonai célokra.

A Nasszer Kórházban a támadás idején több mint ezer beteg tartózkodott, és több mint ötvenen sérültek meg. Az izraeli kormány és a hadsereg hangsúlyozta, hogy céljuk a Hamász legyőzése és az ártatlan civilek védelme.

Kiemelt kép: Az izraeli hadsereg légicsapásokat intéz Gáza ellen (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)