Teljesen eluralkodott a káosz a fedélzeten, kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair-járat – VIDEÓ

Félelmetes jelenetek játszódtak le a Ryanair RK1266-os járatán, mely Manchesterből a marokkói Agadirba tartott, miután a repülőgép alig húsz perccel a felszállás után kénytelen volt visszafordulni, mivel

az egyik utas a levegőben megpróbálta kinyitni a repülőgép vészkijáratát.

A többi utas azonnal közbelépett, és jelezték a személyzetnek a veszélyes cselekedetet, az akció ezért nem végződött tragédiával.

A kapitány biztonsági okokból áthelyezte az utast egy távolabbi ülésre, miközben ő maga a kijárat közelében maradt egészen a kényszerleszállásig. A gép biztonságosan földet ért Manchesterben, ahol a helyi rendőrség letartóztatta a rendbontó utast, és műszaki szakemberek átvizsgálták a repülőgépet. A járat végül körülbelül másfél órás késéssel folytatta útját Agadir felé.

A Ryanair közleményében megerősítette, hogy zéró toleranciát alkalmaz az ilyen veszélyes viselkedéssel szemben. Érdekesség, hogy néhány nappal korábban egy másik járaton is rendőrségi beavatkozásra volt szükség egy utasvita miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)