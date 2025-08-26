Súlyos belpolitikai válság Franciaországban: a bal- és a jobboldal is menesztené Macront

„Fennáll annak a veszélye, hogy Franciaország szétesik” – erre figyelmeztetett Bruno Retailleau belügyminiszter a Párizs szövetségesek általi felszabadítása, a párizsi csata 81. évfordulóján. A politikus óvott „az iszlám hidrájától” is. Miközben az újabb kormány, elődjeihez hasonlóan, bizalmi szavazást kért önmaga ellen, a konzervatív Köztársaságiak párt és a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország egyaránt sürgeti Emmanuel Macron köztársasági elnök lemondását.

Arra reagálva, hogy Francois Bayrou miniszterelnök bizalmi szavazást kér kormánya ellen szeptember 8-án a nemzetgyűlésben, Retailleau a párizsi felszabadulás 81. évfordulóján a rendőrség székházában tartott beszédében nagy vonalakban felvázolta az ország helyzetét, amelyet drámai állapotúnak ítélt. (A Szabad Francia Erők felkelése, amely Georg Patton amerikai tábornok erőinek közeledtével, 1944. augusztus 19-én tört ki, augusztus 25-én a német helyőrség megadásához vezetett, mivel annak parancsnoka, Dietrich von Choltitz szembeszegült Hitler Párizs lerombolására buzdító parancsával – a szerk.)

„Egy megvadult, civilizálatlan társadalom”

„Természetesen 2025 nem 1944, és semmi sem lenne hiábavalóbb, mint hamis párhuzamokat vonni a két korszak között, de ismét tragikus időkben élünk. És ezekben az időkben már nem az a kockázat, hogy Franciaország vereséget szenved, hanem hogy szétesik” – fogalmazott a miniszter.

Véleménye szerint az ország

„szembesül az iszlám hidrájával, amely megrontja az elméket”, emellett „a kábítószer-kereskedelem polipjával, amely kiterjeszti hatalmát a köztársaság összes területére”.

Úgy vélte, e szembesítés éppúgy folyik „az antiszemitizmussal és egy megvadult, civilizálatlan társadalom gátlástalan erőszakosságával” is.

A miniszter, aki egyben a Köztársaságiak (LR) párt elnöke, felszólította a rendőrséget, hogy tartson ki. „Ebben a gyorsan változó világban ti testesítitek meg a köztársasági eszményünk tartófalainak szilárdságát, az önzetlen odaadás eszményét” – szólt a rendőrökhöz, rámutatva, hogy ők lehetnek „társadalmunk helyreállításának, országunk talpra állításának reménye”.

Bruno Retailleau francia belügyminiszter a franciaországi kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás ellen indított kampányt bemutató párizsi sajtóértekezleten 2025. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

Tengerparti meglepetés

Francois Bayrou miniszterelnök kedd reggel a kormányfői irodájában, a Hôtel de Matignonban, kormányzati támaszainak vette védelmébe saját, meglepetést okozó döntését a szeptember 8-i bizalmi szavazásról. A voksolásig, amely bukását kockáztatja, támogatóit „offenzívára” szólította fel.

A miniszterelnök az ellenzéki pártok reakciójára is kitért, ezek ugyanis bejelentették, hogy a költségvetés ellen szavaznak: „Ez azt mutatja, hogy ősszel esély sem volt a költségvetés elfogadására.” Bayrou bírálta az Engedetlen Franciaország (LFI) párt vezetőinek magatartását is, akik szerinte forradalmat és zűrzavart szítanának.

Meglepte a tengerparton időző Franciaországot Bayrou bejelentése

– összegez a Le Soir című belga lap, felidézve, hogy a francia kormányfő közel 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási tervét mind a közvélemény, mind a politika elutasította.

Francois Bayrou „arra törekszik, hogy rákényszerítse a törvényhozókat, állítsák meg a robbanásszerűen növekvő adósságot” – írja a The New York Times. Az amerikai lap szerint „döntése egy kockázatos politikai szerencsejáték”, amely azóta jellemzi az egymást követő kormányok bizonytalan helyzetét, hogy Emmanuel Macron tavaly nyáron előre hozott választásokat írt ki. „Az eredmény egy széttöredezett nemzetgyűlés és egy kisebbségi kormány lett, amelynek már több mint fél tucat bizalmi szavazással kellett szembenéznie.” A lap rámutat arra is, hogy Francois Bayrou elődjét, Michel Barnier-t szintén egy bizalmatlansági indítvánnyal menesztették , miután megpróbálta megfékezni az (elszabadult) költségvetést.

Kitart a blokád

A bizalmi szavazás ellenére beindul az eredetileg Bayrou költségvetési megszorítására adott válaszként szerveződő, szeptember 10-én az ország egészét megbénító blokád, amelynek támogatói között megtalálható a szélsőbaloldali CGT szakszervezet és a hasonló szellemiségű LFI is – jelezték a blokád szervezői Telegram-csoportjukban: „Bayrou tényleg hülyének néz minket”, „újabb sértés a népnek”, „szánalmas”, „nem adjuk fel” – olvashatók a Le Figaro által idézett reakcióik.

Bár elemzők szerint a blokádtól tartva hozhatta szeptember 10-e elé Bayrou a bizalmi szavazást, hogy kifogja a szelet a költségvetési tervezetre adott válaszként meghirdetett tiltakozás szervezőinek vitorlájából, a bejelentés hatására sem álltak le az akció szervezésével.

Francois Bayrou francia miniszterelnök az Élysée-palotában a Notre-Dame helyreállításában segédkezők díjátadó ünnepségén 2025. április 15-én Párizsban, Franciaországban. Inkább fölteszi a kezét (Fotó: Pierre Suu/Getty Images)

A gaullista gesztus hiánya

Mindeközben Emmanuel Macront mind a bal- mind a jobboldalról lemondásra szólították fel. Jean-Francois Copé, az LR politikusa a Le Figarónak úgy nyilatkozott: Macronnak „bele kell egyeznie abba, hogy előre hozza lemondását”. A köztársasági elnök mandátuma ugyanis 2027-ig tart, és a francia politikai struktúrában gyakorlatilag lehetetlen egy államfő megbuktatása.

Copé emlékeztetett: már 2024 októbere óta következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy ez így nem folytatható 2027-ig. Ahhoz, hogy Franciaországot az ötödik köztársaság szellemében kormányozzák, a köztársasági elnöknek és a kormánynak abszolút többséget kell élveznie a parlamentben.

Fürdőzők a tengerparton a korzikai Calviban 2025. július 28-án. A vakáció végére odalesz a kormány? (Fotó: Adnan Farzat/NurPhoto/Getty Images)

„A sajnálatos feloszlatás óta azonban mindenhol jelen vannak a szélsőséges pártok, akiknek csak egy céljuk van: az ország destabilizálása” – fogalmazott. Szerinte állandósult az a játszma, melyben a köztársasági elnök, a miniszterelnök és egyes miniszterek

ünnepélyesen bejelentik a „lényeges” reformok listáját, amelyekről jól tudják, hogy soha nem fognak átmenni,

és (előkészítés nélküli) költségvetési megtakarításokat hirdetnek. Mindezt egy fokozott hisztéria övezi a média- és digitális légkörben. Ezen egy LR-es miniszterelnök sem változtatna; Emmanuel Macronnak „gaullista gesztust” kell tennie Copé szerint. (De Gaulle 1969. április 28-án lemondott az elnökségről, miután egy általa előterjesztett szenátusi és önkormányzati reform elbukott a népszavazáson.)

Felelősségre vonná Macront

Míg a konzervatív politikus lemondatná, a szélsőbaloldali Franciaország agresszív politizálásáról hírhedt Jean-Luc Mélenchon, az LFI elnöke az Euronews szerint kedden már arról beszélt, hogy a bizalmatlansági indítvány mellett szeptember 23-án „benyújtjuk a felelősségre vonási indítványt is” a köztársasági elnök ellen. A France Internek adott interjúban Mélenchon azt mondta, meg akarja akadályozni, hogy Macron kinevezzen egy harmadik miniszterelnököt, aki ugyanazt a politikát folytatná.

A probléma szerinte maga Macron, „ez az ő káosza” – ezért az államfőnek mennie kell.

Mélenchon emellett támogatásáról biztosította a közelgő Blokkoljunk mindent (Bloquons Tout) elnevezésű, szeptember 10-i mozgalmat, és a megmozdulás szervezőihez hasonlóan szintén felszólított a mozgósítás folytatására – a bizalmi szavazás eredményétől függetlenül.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök a Normandie nevű francia fregatt fedélzetén Oslóban 2025. június 24-én (Fotó: MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe)