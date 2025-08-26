Kalapács alá került egy sportkártya, amelyet Michael Jordan és Kobe Bryant is aláírt

A 2007–08-as Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant kártyát 12,932 millió dollárért adták el, ezzel túlszárnyalva a korábbi csúcstartót: az 1952-es Topps Mickey Mantle kártyát, amely 2022 augusztusában 12,6 millió dollárért talált gazdára.
Az eladás újabb mérföldkövet jelent a sportrelikviák világában, hiszen a kártya immár a második legdrágább sportgyűjtői tárgy a történelemben – csupán Babe Ruth 1932-es, legendás meccsén viselt meze előzi meg.
A kártyát szombaton árverezték el, azon a napon, amikor Kobe Bryant a 47. születésnapját ünnepelte volna.
A Los Angeles Lakers ikonja 2020. január 26-án tragikus helikopter-balesetben vesztette életét.
Az aukciót a Heritage Auctions bonyolította le, ám a vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra. Chris Ivy, a Heritage sportaukciós részlegének igazgatója az ESPN-nek nyilatkozva felidézte, hogy az Upper Deck Exquisite sorozatát kezdetben sokan szkeptikusan fogadták.
Az aukció hétvégéjén egy másik jelentős Bryant-kártya is gazdára talált: a gyűjtő Matt Allen összesen 4 millió dollárt fizetett két egyedi, Bryant által aláírt Panini Flawless Logoman kártyáért, amelyek a 2015–16-os, illetve a 2017–18-as szezonból származnak.
