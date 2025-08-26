Kalapács alá került egy sportkártya, amelyet Michael Jordan és Kobe Bryant is aláírt

Egy sportkártya, amelyet a kosárlabda két legendája, Michael Jordan és Kobe Bryant írt alá, minden eddigi rekordot megdöntve 12,9 millió dollárért (több mint 4,4 milliárd forint) kelt el egy aukción – írja a New York Post.

A 2007–08-as Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant kártyát 12,932 millió dollárért adták el, ezzel túlszárnyalva a korábbi csúcstartót: az 1952-es Topps Mickey Mantle kártyát, amely 2022 augusztusában 12,6 millió dollárért talált gazdára.

🐍 SPORTS CARD HISTORY 🐐 The Kobe Bryant x Michael Jordan Exquisite Dual Logoman Auto 1/1 has set the record for the highest-selling sports card in HISTORY! At nearly $13M, this passes the 1952 Topps Mickey Mantle SGC 9.5 that sold in 2022 for $12.6M. Will we see this… pic.twitter.com/ySibf1Ylhy — The Collectibles Guru (@gurucollects) August 24, 2025

Az eladás újabb mérföldkövet jelent a sportrelikviák világában, hiszen a kártya immár a második legdrágább sportgyűjtői tárgy a történelemben – csupán Babe Ruth 1932-es, legendás meccsén viselt meze előzi meg.

A kártyát szombaton árverezték el, azon a napon, amikor Kobe Bryant a 47. születésnapját ünnepelte volna.

A Los Angeles Lakers ikonja 2020. január 26-án tragikus helikopter-balesetben vesztette életét.

Az aukciót a Heritage Auctions bonyolította le, ám a vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra. Chris Ivy, a Heritage sportaukciós részlegének igazgatója az ESPN-nek nyilatkozva felidézte, hogy az Upper Deck Exquisite sorozatát kezdetben sokan szkeptikusan fogadták.

Az aukció hétvégéjén egy másik jelentős Bryant-kártya is gazdára talált: a gyűjtő Matt Allen összesen 4 millió dollárt fizetett két egyedi, Bryant által aláírt Panini Flawless Logoman kártyáért, amelyek a 2015–16-os, illetve a 2017–18-as szezonból származnak.

Kiemelt kép forrása: Getty Images