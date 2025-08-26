Izrael sajnálja a Nasszer kórházat ért légicsapás civil áldozatait, célpontjuk egy Hamász fegyver volt

Legalább 19 ember vesztette életét egy izraeli légicsapásban a gázai Nasszer kórház területén hétfőn, köztük több nemzetközi hírügynökségnél dolgozó újságíró is. Az izraeli hadsereg szerint a támadás célja egy megfigyelő kamera kiiktatása volt, amelyet a Hamász iszlamista terrorszervezet használt katonai célokra. Az eset miatt az izraeli vezérkari főnök azonnali vizsgálatot rendelt el.

Arab sajtójelentések szerint a légicsapásban meghalt újságírók között van az Associated Press szabadúszó riportere, Mariam Abu Daqa, az Al Jazeera operatőre, Mohammed Salama, valamint Ahmad Abu Aziz és a Reuters fotósa, Hossam al-Masri.

Egy izraeli biztonsági forrás az Israel Hayom-nak elmondta: a csapás eredeti célja egy olyan kamera megsemmisítése volt, amelyet a kórház tetejéről a Hamász fegyveresei az izraeli katonák mozgásának követésére használtak. A hadsereg engedélyt kapott a kamera kiiktatására, azonban az akció végül szélesebb körű támadássá fajult, amely civil áldozatokkal járt.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy Eyal Zamir vezérkari főnök teljes körű vizsgálatot rendelt el. Hangsúlyozta:

az IDF sajnálja az ártatlan civilek halálát, nem céloz szándékosan újságírókat, és folyamatosan igyekszik minimalizálni a veszteségeket, miközben biztosítja katonái biztonságát.

A miniszterelnöki hivatal is nyilatkozatot adott ki, amelyben „mély sajnálatát” fejezte ki a történtek miatt, és jelezte: Izrael tiszteli az újságírók, az egészségügyi dolgozók és minden civil munkáját.

„Háborúnk a Hamász terroristáival folyik. Jogos céljaink a Hamász legyőzése és túszaink hazahozatala” – állt a közleményben.

Effi Defrin dandártábornok, az IDF szóvivője hozzátette: az izraeli hadsereg rendkívül összetett környezetben működik, ahol a Hamász rendszeresen polgári létesítményeket – köztük kórházakat – használ fedezékként. Mint emlékeztetett, májusban a Násszer kórház területén végrehajtott célzott csapás során is bizonyították, hogy a létesítményt parancsnoki központként használták.

„A riporterkedés aktív háborús övezetben óriási kockázatot rejt, különösen egy olyan szervezettel szemben, mint a Hamász, amely cinikusan a civil lakosság mögé bújik” – mondta Defrin, aki hozzátette: a hadsereg kötelességének érzi, hogy a vizsgálatot a nemzetközi jog szerint folytassa le, és annak eredményeit átláthatóan tegye közzé.

A szóvivő kiemelte: „Minden ártatlan élet elvesztését sajnáljuk, ugyanakkor folytatjuk a harcot a Hamász ellen, miközben minden szükséges óvintézkedést megteszünk.”

Kiemelt kép: Az izraeli hadsereg légicsapást mér Gázára (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)