Energetikai létesítményeket támadtak az oroszok Ukrajnában, többen is megsebesültek

Az orosz csapatok kedden ismét támadást intéztek az északkelet-ukrajnai Szumi megyében lévő sosztkai kistérség polgári infrastruktúrája ellen, a csapások következtében három férfi sérült meg, mindannyiukat kórházba szállították – közölte Oleh Hrihorov, a megye kormányzója a Telegramon.

A tisztségviselő hozzátette, hogy energetikai létesítményekben is károk keletkeztek, Sosztka térségének egy része áram nélkül maradt. Szavai szerint a kiemelt fontosságú infrastruktúrát tartalék energiaforrásra kapcsolták, ugyanakkor a kommunikációban is fennakadások tapasztalhatók.

Mihajlo Volinec, az ukrán független bányászszakszervezet elnöke arról adott hírt, hog az orosz erők megtámadták a DTEK vállalat bányaüzemét a Donyeck megyei Dobropillja térségében. Egy dolgozó életét vesztette, hárman megsérültek.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 59 Sahíd csapásmérő és többféle csalidrónnal támadta Ukrajnát. A légvédelemnek 47-et sikerült ezek közül megsemmisítenie, viszont 12 drón becsapódását regisztrálták kilenc különböző helyszínen.

Az ukrán különleges műveleti erők (SZSZO) működésképtelenné tettek több logisztikai létesítményt a Krím félszigeten – tájékoztatott az SZSZO a Telegramon. „Keddre virradó éjszaka az SZSZO műveletet hajtott végre a megszállt Krím területén, amelynek eredményeként olyan logisztikai objektumok váltak működésképtelenné, amelyek az orosz hadsereg egységeinek működését és harci ellátását biztosították” – írták közleményükben, azonban nem pontosították, mely létesítmények károsodtak. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a közösségi médiában arról érkeztek hírek, hogy találat érte a dzsankoji vasúti infrastruktúrát, valamint az Urozsajna állomást Krasznohvargyijszke településen.

Az ukrán vezérkar keddi összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az 1,78 milliót. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett négy orosz harckocsit, 33 tüzérségi rendszert és 95 drónt.

Olekszij Szuhacsov, az ukrán nyomozó iroda (DBR) igazgatója az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az elmúlt két hétben több mint 1700 katona, aki korábban önkényesen elhagyta szolgálati helyét, már visszatért alakulatához, vagy éppen folyamatban van a visszatérése. „Közös értekezletet tartottunk az országos rendőrséggel, a szárazföldi erők parancsnokságával, valamint a katonai rendészeti szolgálattal, és pontosítottuk az együttműködés elemeit annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a visszatéréshez saját vagy más alakulatukhoz azoknak a katonáknak, akik különböző körülmények miatt önkényesen elhagyták egységüket. Médiakampányt folytattunk, valamint számos kezdeményezést indítottunk a helyi hatóságokkal együttműködésben” – fejtette ki. Emlékeztetett arra is, a katonáknak még néhány napjuk van arra, hogy éljenek az egyszerűsített visszatérési eljárással, amely augusztus 30-ig van érvényben.

Augusztus elején Szuhacsov egy interjúban elmondta, hogy az egyszerűsített visszatérési mechanizmus nyolc hónapja alatt – amely azokra a katonákra vonatkozik, akik első alkalommal hagyták el önkényesen az alakulatukat – több mint 29 ezer ukrán katona tért vissza a fegyveres erőkhöz – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

