Donald Trump kirúgta a Fed csalási ügybe keveredett igazgatótanácsi tagját

Fokozódó nyomás az amerikai jegybankra, vagy egy szimpla bűncselekmény jogkövetkezménye? Valószínűleg mindkettő. A jelzáloghitel-csalás gyanújába keveredett Fed-kormányzó, ha a bűncselekmény bebizonyosodik, valóban alkalmatlannak tűnik posztjára; ugyanakkor tény, hogy Trump nemrég a Fed elnökének menesztését is kilátásba helyezte.

Úgy tűnik, Donald Trump nem adja fel, hogy nyomást gyakoroljon az amerikai jegybank, a Federal Reserve (Fed) vezetésre, mivel a pénzintézet nem hajlandó eleget tenni az amerikai elnök kamatcsökkentést szorgalmazó elvárásainak: pár héttel azután, hogy rendhagyó látogatást tett a Fed épületében, most azonnali hatállyal menesztette Lisa Cookot, a Fed egyik kormányzóját. Amerika történetében Trump az első elnök, aki meneszti a Federal Reserve hivatalban lévő kormányzóját – ráadásul úgy, hogy az illető ellen „hamis állítások” miatt zajlik igazságügyi vizsgálat.

Két helyen egyszerre

Donald Trump hétfőn váltotta le Lisa Cook szövetségi jegybank egyik kormányzóját, azt állítva, hogy hazudott az általa beadott jelzáloghitel-nyomtatványokon, amikor két elsődleges lakóhelyet jelentett be.

U.S. Federal Housing FHFA, alleges in a Criminal Referral to the Department of Justice that Federal Reserve Governor, Lisa D. Cook, committed mortgage fraud by designating her out of state condo as her primary residence, just two weeks after taking a loan on her Michigan home… pic.twitter.com/3hlknQ4yzF — Pulte (@pulte) August 20, 2025



Az elnök arra a büntetőjogi beadványra hivatkozott, amelyet William J. Pulte, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség igazgatója terjesztett elő augusztus 15-én Pamela Bondinak, az Egyesült Államok főügyészének. Trump szerint „elegendő okunk van feltételezni, hogy Ön hamis nyilatkozatokat tett egy vagy több jelzálogszerződésen”.

A Cooknak küldött levélben Trump kiemeli: „…ahogyan azt a büntetőjogi beadványban részletezték, Ön aláírta az egyik dokumentumot, amelyben

igazolta, hogy egy michigani ingatlan lesz az elsődleges lakóhelye

a következő egy évben. Két héttel később egy másik dokumentumot írt alá egy

georgiai ingatlanról, amelyben azt állította, hogy az lesz az elsődleges lakóhelye,

(szintén) a következő évben” – folytatta Trump, aki szerint „elképzelhetetlen, hogy a második kötelezettségvállalás megtételekor nem volt tisztában az elsővel. Lehetetlen, hogy mindkettőt be akarta volna tartani!”

Súlyos hanyagság

Trump levelében rámutatott: a Federal Reserve-nek „óriási felelőssége” van a kamatlábak megállapításában és a bankok szabályozásában. Hozzátette, hogy az amerikaiaknak teljes mértékben meg kell bízniuk a politikát meghatározó és a Federal Reserve-et felügyelő személyek becsületességében.

JUST NOW: Federal Reserve Governor Lisa Cook refuses to resign after being referred to the DOJ for Mortgage Fraud. pic.twitter.com/CqIvu5ZeH0 — Ian Jaeger (@IanJaeger29) August 20, 2025



„Az önök csalárd és potenciálisan bűncselekményt elkövető magatartásának fényében”, amely e pénzügyi anomáliához kapcsolódik,

„az emberek nem tudnak megbízni, és én magam sem vagyok képes megbízni az önök tisztességében”

– írta Trump.

Az elnök hangsúlyozta: „A szóban forgó magatartás olyan súlyos hanyagságot mutat a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban, amely megkérdőjelezi az Ön kompetenciáját és megbízhatóságát pénzügyi szabályozó hatóságként”.

Csak a kirúgást vitatja

Befejezésül Trump elrendelte az igazgatótanácsi tag hivatalából való, azonnali eltávolítását.

JUSTICE IS FINALLY CATCHING UP WITH NY AG LETICIA JAMES! DOJ Special Attorney Ed Martin checks out Tish James’ ‘mortgage fraud’ home James’ Brooklyn property at 296 Lafayette Avenue is classified as a five-unit dwelling, but James is alleged to have misrepresented the building… pic.twitter.com/FNE7S41fIy — michelle selaty (@michelle_selaty) August 16, 2025



Abbe Lowell, Cook ügyvédje szerint Trump lépése „hibás, és követelései nélkülöznek minden megfelelő eljárást, alapot vagy jogi felhatalmazást. Minden szükséges lépést megteszünk, hogy megakadályozzuk a törvénytelen intézkedési kísérletét”.

Cook egyelőre nem beszélt ingatlanügyeiről, inkább az ügyvédje által is hangoztatott érvekkel állt elő, miszerint „Trump elnök azt állította, hogy »okkal« kirúgott engem, holott a törvény szerint nincs rá oka, és erre nincs felhatalmazása”.

Nyomás a Fedre?

A CNN és más, Trumppal szemben álló orgánumok nem ismertették Cook ingatlancsalási ügyét: a visszaélésgyanús eset részletei helyett nagy terjedelemben foglalkoztak azzal, hogy szerintük Cookot „nem vádolták meg” (mivel az ügy kirobbanása óta eltelt, mindössze pár napban nem történt formális vádemelés – a szerk. ), és hogy Cook továbbra is „ellátja a feladatát”.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt: Trump hosszabb ideje próbálja elérni a Fednél a jegybanki alapkamat csökkentését. Az amerikai gazdaság szereplői számára meghatározó kamatszint jelenleg 4,5 százalék, ami 2024 második felében csökkent erre a mértékre az 5,5 százalékos, negyed évszázada nem látott magasságból. Trump szerint az általa elvárt jelentős, 3 százalékpontos csökkentés automatikusan évente 1000 milliárd dollár megtakarítást hozna az államadóssághoz kapcsolódó hozamcsökkenés miatt.

Szokatlan gesztusként Trump július végén személyesen is megjelent a Fed épületében, igaz, egy építkezés megtekintése céljából. Őelőtte amerikai elnök utoljáéra 2006-ban lépte át a jegybank küszöbét. A látogatás egyfajta macska-egér játékká vált azután, hogy Trump az elmúlt fél évben többször is kilátásba helyezte a Fed elnökének menesztését. Donald Trump lépésének rövid távú hatásai nem túl kedvezőek: Lisa Cook menesztésének hírére a dollár gyengült a jenhez és az euróhoz képest.

Kiemelt kép: Lisa Cook eskütétele 2022 májusában a Federal Reserve kormányzótanácsi tagságának beiktatásán. Forrás: Wikipédia