Újságírók is meghaltak egy csapásban a Gázai övezetben, Benjamin Netanjahu sajnálatát fejezte ki

Légicsapás érte a gázai övezeti Hán-Júniszban levő Nasszer kórházat hétfőn, a támadásban az érintett médiumok közlése szerint mások mellett négy újságíró is életét vesztette. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a térségben támadást hajtott végre, és vizsgálatot jelentett be, később pedig az izraeli kormányfő sajnálatát fejezte ki az eset miatt.

A palesztin kórház közlése szerint az épület negyedik emeletét érte találat, és összesen 15-en haltak meg.

Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van.

Az izraeli hadsereg közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, „ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett”, illetve hangsúlyozta, hogy újságírók nem célpontjai a műveleteinek. Hozzátették: kivizsgálják az esetet.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet adatai szerint a mostani gázai fegyveres konfliktus kezdete, 2023 októbere óta már csaknem 200 újságíró és egyéb médiaalkalmazott vesztette életét a területen.

Az ENSZ több szervezete elítélte az izraeli hadsereg gázai kórházat ért légicsapását

Több ENSZ-szervezet is tiltakozásának adott hangot az izraeli hadseregnek a gázai Nasszer kórház elleni támadása miatt, amelyben palesztin források szerint legalább húsz ember, köztük öt, a nemzetközi médiának dolgozó újságíró vesztette életét.

Közlésük szerint az előzetes figyelmeztetés nélküli légicsapás a gázai övezeti Hán-Júniszban levő épület külső lépcsőjét érte, ahol a tudósítók rendszeresen dolgoznak kameráikkal. Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szóvivője hangsúlyozta: „Az újságírók nem célpontok, a kórházak nem célpontok”. Ravina Shamdasani szerint a történteknek nem döbbent hallgatásra, hanem határozott tettekre kellene ösztönöznie a nemzetközi közösséget.

Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) vezetője a nemzetközi közösség „sokkoló közönyét” bírálta a közösségi médiában. Elmondása szerint Izrael a támadásokkal „megpróbálja elhallgattatni az utolsó hangokat, amelyek felhívják a figyelmet az éhínség áldozatául esett gyermekek csendes halálára”.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója szerint a folyamatos bombázások miatt Gázában az amúgy is súlyosan korlátozott egészségügyi ellátás teljesen összeomlik. „Nem mondhatjuk elégszer: az egészségügy elleni támadásokat azonnal le kell állítani. Azonnali tűzszünetre van szükség” – írta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, hozzátéve, hogy a támadásnak további ötven sérültje van, köztük súlyos állapotú betegek.

Az Izraelben dolgozó külföldi tudósítók szakmai szervezete (Foreign Press Association, FPA) közleményében „felháborodásának és megdöbbenésének” adott hangot, az esetet pedig a háború kezdete óta „a nemzetközi újságírókat ért egyik leghalálosabb izraeli támadásnak” nevezte. „Ez már túl régóta tart, és indokolatlanul sok újságíró életét követeli” – írták, felszólítva az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel az újságírók elleni támadásokkal. „Ez fordulópont kell, hogy legyen. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg mindent kollégáink védelmében, mert mi magunk erre nem vagyunk képesek” – hangsúlyozták.

Az izraeli kormányfő tragikus szerencsétlenségnek nevezte a Nasszer kórházat ért légicsapást, Donald Trump sem örült a hírnek

Tragikus szerencsétlenségnek nevezte a kórházat hétfőn ért, húsz halálos áldozatot, köztük öt újságíró életét követelő légicsapást Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő.

Közleményében hangsúlyozta, hogy Izrael „megbecsüli az újságírók, egészségügyi dolgozók, illetve minden civil munkáját”. Hozzátette egyben, hogy a hadsereg „alapos vizsgálatot” folytat az ügyben.

Izrael „mélységesen sajnálja a Gázai övezeti Nasszer kórháznál ma történteket”

– húzta alá az izraeli miniszterelnök. Ugyanakkor leszögezte, hogy Izrael háborúja a Hamász terrorszervezet ellen irányul. „Igazságos céljaink a Hamász legyőzése és a túszok hazatérésének lehetővé tétele” – fűzte hozzá.

Az izraeli sajtó arról számolt be, hogy az IDF két tüzérségi lövedéket lőtt ki a kórházra, amelynek tetején a Hamász egyik megfigyelőkameráját sejtették. Ahmed al-Farra, a palesztin kórház gyermekgyógyászati részlegének vezetője mindeközben azt állította, hogy az első találat az egészségügyi létesítmény felső szintjét érte – ahol két ember vesztette életét – és percekkel később, amikor újságírók és mentősök narancssárga mellényekben felszaladtak egy külső lépcsőházban, egy második lövedék csapódott be, ez utóbbi okozta 18 ember halálát.

Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője közölte, hogy a hadsereg nem támad szándékosan civileket, és belső vizsgálatot indítottak a történtek tisztázására.

Hangsúlyozta, hogy a hadseregnek rendkívül bonyolult körülmények között kell cselekednie, s azzal vádolta a Hamász terrorszervezetet, hogy szándékosan a polgári infrastruktúrát, így a kórházakat használja egyfajta pajzsként, s a múltban már a Nasszer kórházból is tevékenykedtek. „Sajnáljuk, ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett” – tette hozzá.

A Reuters szerint Donald Trump hétfőn, a támadásról szóló újságírói kérdésre közölte: nem értesült a kórház elleni csapásról, és „nem örül” annak, ami történt. „Mikor történt ez? Nem tudtam róla. Nos, nem örülök neki. Nem akarom ezt látni. Ugyanakkor véget kell vetnünk ennek az egész rémálomnak” – idézte a hírügynökség az amerikai elnököt.

Kiemelt kép: füst száll a magasba egy izraeli légicsapás után a Gáza városától nyugatra 2025. május 23-án. MTI/EPA/Mohamed Szaber.