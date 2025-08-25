Sokkoló baleset rázta meg Floridát: három embert ölt meg az illegális bevándorló, aki az autópálya közepén próbált megfordulni kamionnal

Sokkoló baleset rázta meg Floridát múlt héten: három ember életét vesztette, amikor egy kamion sofőrje – aki a hatóságok szerint illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban – a forgalmas autópálya közepén próbált szabálytalanul megfordulni. Az elkövető nem beszél megfelelően angolul, és a közlekedési táblák felismerésével is gondja van, ennek ellenére vezetői engedélyt kapott Kaliforniában, amely tagállam a szövetségi szabályokkal szembemenve menedéket nyújt az illegális bevándorlóknak.

A tragédia augusztus 12-én, délután három óra körül történt a Florida Turnpike autópályán, Fort Pierce közelében. A nyomozás szerint a kamiont vezető Harjinder Singh élesen balra kormányozta járművét, és a manőver következtében a hatalmas pótkocsi teljes szélességében elzárta az autópályát, így a mögötte érkező fekete járműnek esélye sem volt elkerülni az ütközést, becsapódott a kamion oldalába, és alászorult.

A felvételek szerint a halálos közúti balesetet okozó Singh arckifejezése közönyös maradt, miközben látta, ahogy a jármű belerohan a kamionjába. Nyugodtan leállította a kamion motorját, majd karba tett kézzel figyelte, ahogy a mentőcsapatok megpróbálják kiszabadítani az áldozatok holttestét.

A baleset következtében a jármű két utasa a helyszínen életét vesztette, a harmadik sérültet ugyan kimentették a roncsból, de kórházba szállítása után elhunyt. A hatóságok később megerősítették, hogy az áldozatok egy 37 éves nő, egy 30 és egy 54 éves férfi voltak.

Az ügyet súlyosbítja, hogy Singh – akinek a személyazonosságát és állampolgárságát a hatóságok még vizsgálják – 2018-ban illegálisan lépte át a mexikói határt. Bár korábban majdnem kitoloncolták, de menedékjogi kérelme miatt az Egyesült Államokban maradhatott.

Később Kaliforniában és egy másik „menedékállamban” (illegális bevándorlókat megtűrő tagállamok) is sikerült megszereznie a teherautó-vezetői engedélyt, annak ellenére, hogy több alkalommal megbukott az angol nyelvi és közlekedési vizsgákon.

Az amerikai közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a sofőr a vezetői engedélye megszerzése előtti vizsgán a tizenkét szóbeli kérdésből csak kettőre adott helyes választ, és a négy közúti közlekedési táblából csak egyet azonosított helyesen.

A tragédia után a floridai hatóságok és az amerikai bevándorlási hivatal háromrendbeli emberölés, valamint a bevándorlási szabályok megsértésének vádjával őrizetbe vették a férfit. Ha elítélik, büntetését Floridában tölti le, majd kiutasítják az országból.

Kiemelt kép: A floridai közlekedési baleset helyszíne (Fotó: St. Lucie County Sheriff’s Office)