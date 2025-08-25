Párizsnak le kell nyugodnia – üzente Matteo Salvini pártja Emmanuel Macronnak

Párizsnak le kell nyugodnia, és nem szabad több időt töltenie a fél világ nagyköveteinek berendelésével – hangoztatta Paolo Formentini, a Liga olasz jobboldali kormánypárt külügyi felelőse hétfőn, miután a francia külügyminisztérium az olasz nagykövet után az amerikait is behívatta.

A Liga közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint Párizs

„először túlzottan reagált Matteo Salvini egyszerű és tiszteletteljes véleményére, most pedig az Egyesült Államok ellen intézett támadást antiszemitizmus-ügyben, és behívatta a nagykövetet”.

A párt arra utalt, hogy a párizsi külügyminisztérium berendelte Charles Kushner amerikai nagykövetet hétfőn, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésére. A francia külügyminisztérium elfogadhatatlanoknak nevezte az amerikai nagykövet állításait.

„A nemzetközi helyzet nagyon kényes, józan észt és hidegvért igényel: bízunk benne, hogy mindenki rátalál a szükséges nyugalomra, és Párizsban felhagynak azzal, hogy további időt töltsenek a fél világ nagyköveteinek berendelésével” – jelentette ki Formentini. A francia külügyi tárca szombaton Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet rendelte be, miután Matteo Salvini, a Liga vezetője és egyben kormányfőhelyettes arra szólította fel Emmanuel Macront, hogy ha támogatni akarja katonák küldését Ukrajnába,

„vedd fel sisakodat, mellényedet, puskádat, és menj Te Ukrajnába!”.

A történtek után az olasz diplomáciát vezető Antonio Tajani, aki szintén miniszterelnök-helyettes, leszögezte, hogy az olasz politikát ő és a miniszterelnök Giorgia Meloni irányítja. A Meloni vezette Olasz Testvérek kormánypárt politikusa, Edmondo Cirielli, aki külügyminiszter-helyettes, a Corriere della Sera napilap hétfői számában „minimális epizódnak” nevezte a Matteo Salvini szavait követő feszültséget. A két ország között nincsen semmilyen diplomáciai válság – hangoztatta Cirielli.

Kiemelt kép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga párt elnöke (Fotó: MTI/EPA/EFE/Sergio Pérez)