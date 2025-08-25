Párizsban berendelték az antiszemita incidenseket kifogásoló amerikai nagykövetet

„Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán” – többek között ez áll abban az Emmanuel Macron köztársasági elnökhöz írt levélben, ami miatt Párizsban berendelték Charles Kushnert, az Egyesült Államok nagykövetét. Az ügy előrevetíti az ENSZ 80. közgyűlését, melyen több állam is bejelentheti a palesztin állam elismerését.

Mély aggodalmát fejezi ki Emmanuel Macron köztársasági elnökhöz írt levelében Charles Kushner, az Egyesült Államok párizsi nagykövete a Franciaországban tapasztalható antiszemitizmus terjedése miatt, és hiányolta az ügyben a kormány kellően hatékony fellépését. Válaszként

a francia külügyminisztérium hétfőre berendelte Kushnert.

A minisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy „a nagykövet állításai elfogadhatatlanok”.

Donald Trump amerikai elnök társaságában, újonnan kinevezett franciaországi amerikai nagykövetként Charles Kushner (j) egy ünnepségen a Fehér Ház déli gyepén 2025. június 18-án Washingtonban (Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images)

Még a a zsidó óvodákat is célba vették

Az amerikai nagykövet – aki Donald Trump vejének, Jared Kushnernek az édesapja – így bírálta az Élysée-palotát abban a levélben, melyet az AFP hírügynökség szerzett meg és vasárnap ismertetett: „Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán, ne rongálnának meg zsinagógákat és zsidó iskolákat, hogy ne történne vandál támadás zsidók tulajdonában lévő vállalkozások ellen. Saját kormányuk belügyminisztériuma azt is megállapította, hogy Franciaországban a zsidó óvodákat is célba vették az antiszemita rongálások.”

Szerinte „az Izraelt becsmérlő nyilatkozatok és a palesztin állam elismerését jelző gesztusok bátorítják a szélsőségeseket, szítják az erőszakot, és veszélyeztetik a zsidóságot Franciaországban”. Az Egyesült Államok franciaországi képviselője azt is felháborítónak tartja, hogy „a fiatal franciák csaknem fele azt állítja, hogy soha nem hallott a holokausztról”.

„Az ilyen tudatlanság fennmaradása arra késztet minket, hogy feltegyük a kérdést: mi a helyzet a francia iskolák tananyagával?”

– teszi hozzá, arra sürgetve a francia elnököt, hogy „határozottan cselekedjen”.

ENSZ-közgyűlés: Elismerhetik Palesztinát

Kushner kiemelte: az a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban. Emmanuel Macron még júliusban jelentette be, hogy hivatalosan is elismeri a palesztin államot szeptemberben, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakán, New Yorkban. A Le Figaro, ismertetve a nagykövet berendelését, megjegyzi: 2005-ben Charles Kushnert két év börtönbüntetésre ítélték adócsalás, illegális politikai kampánytámogatás és hamis tanúzás miatt.

BREAKING – Canada intends to recognize the State of Palestine at the 80th Session of the United Nations General Assembly in September 2025, as per Prime Minister Mark Carney #cdnpoli pic.twitter.com/bOJzrFzcfY — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) July 30, 2025



Az ENSZ szeptemberi közgyűlése mérföldkő lehet a palesztin állam elismerését illetően.

Nem kizárt, hogy az eseményen – vagy még azelőtt – több állam el fogja ismerni a palesztin államiságot,

hacsak Izrael nem egyezik bele a gázai tűzszünetbe.

🚨@USAmbFrance Charles Kushner wrote this bold letter exposing France’s inaction on antisemitism. The French government censured him for it.

⁰Dear President Macron, On the 81st anniversary of the Allied Liberation of Paris, which ended the deportation of Jews from French soil,… https://t.co/3MtBIK9RZY pic.twitter.com/cAiFK2OZnY — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2025



A BBC július 29-én idézte Keir Starmer brit kormányfőt, aki kijelentette: az Egyesült Királyság szeptemberben, még az ENSZ közgyűlése előtt el fogja ismerni a palesztin államiságot, „ha az izraeli kormány nem tesz érdemi lépéseket a Gázai övezetben kialakult szörnyű helyzet megszüntetésére”.

Starmer csak abban az esetben tekint el tervétől, „ha Izrael tűzszünetet köt, egyértelművé teszi, hogy Ciszjordániában nem lesz annexió, és elkötelezi magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely kétállami megoldást biztosít”.

Ausztrália augusztus 11-én jelezte: szintén elismeri a palesztin államot szeptemberben, az ENSZ közgyűlésén. Kanada is jelezte hasonló szándékát.

Soha nem volt ilyen állam

Nem kizárt tehát, hogy Kushner nyomásgyakorlása a világszervezet közgyűlése előtt arra is próbálja ösztönözni Párizst, hogy gondolja át a palesztin állam elismerését.

The absence of a Palestinian state reflects the region’s history of external control. No power—Ottoman, Egyptian or Jordanian —established these areas as an independent Palestinian entity, or even an autonomous one. (17/20) pic.twitter.com/o3aWZ8rIkc — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2025



Mindeközben az Israelhayom.com cikke – melyet a Visegrad24.com is szemlézett – rámutat: a palesztinok egy olyan területre tartanak igényt önálló állam megalakításának ambíciójával, amely soha nem alkotott független államot.

Gáza az ókori Izraeltől a modern időkig folyamatos külföldi uralom alatt állt,

a palesztin szuverenitásnak nincsenek dokumentált időszakai

– emeli ki az izraeli orgánum.

Kiemelt kép: A Francia Zsidó Intézmények Reprezentatív Tanácsának antiszemitizmus elleni gyűlése Toulouse-ban 2024. június 21-én (Fotó: Alain Pitton/NurPhoto/Getty Images)