Közeleg a tél? Szentpéterváron már havazott is – VIDEÓK

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.25. 21:35

Jégeső és nedves hó esett hétfőn Szentpéterváron, a város egyes északi és déli kerületeiben átmenetileg hó takarta az utcákat.

Oroszország „északi fővárosa” a Szeverin ciklon hatása alá került, amely zivatarokat és a szokásosnál 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletet hozott.

Szentpéterváron 14-16, a régióban pedig 12-17 fokot mértek.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának szentpétervári főigazgatósága figyelmeztetést adott ki,

amely szerint kedden tovább romlik az idő, rövid esőzések, helyenként zivatarok, valamint viharok és szélrohamok várhatók.

A város vezető meteorológusa, Alekszandr Koleszov korábban közölte, hogy a nyár utolsó munkahete „őszies” lesz.

