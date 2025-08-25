Közeleg a tél? Szentpéterváron már havazott is – VIDEÓK

Oroszország „északi fővárosa” a Szeverin ciklon hatása alá került, amely zivatarokat és a szokásosnál 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletet hozott.
Szentpéterváron 14-16, a régióban pedig 12-17 fokot mértek.
Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának szentpétervári főigazgatósága figyelmeztetést adott ki,
amely szerint kedden tovább romlik az idő, rövid esőzések, helyenként zivatarok, valamint viharok és szélrohamok várhatók.
A város vezető meteorológusa, Alekszandr Koleszov korábban közölte, hogy a nyár utolsó munkahete „őszies” lesz.
Kiemelt kép forrása: X.com.