Közeleg a tél? Szentpéterváron már havazott is – VIDEÓK

Jégeső és nedves hó esett hétfőn Szentpéterváron, a város egyes északi és déli kerületeiben átmenetileg hó takarta az utcákat.

Oroszország „északi fővárosa” a Szeverin ciklon hatása alá került, amely zivatarokat és a szokásosnál 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletet hozott. 👀👀👀 St. Petersburg at the end of August, snowdrifts appeared. Some claim that wet snow fell in the city. Others say it was hail and its consequences pic.twitter.com/kNYn3k0hQ0 — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) August 25, 2025 Szentpéterváron 14-16, a régióban pedig 12-17 fokot mértek. 🌧 Rain, hail, and even snow — that’s how summer ends in St. Petersburg. Tomorrow, the same weather is expected. Some streets flooded so badly that cars stood in water up to their wheels.#news pic.twitter.com/rzrpZovQ5n — Moscow calling (@moscow__calling) August 25, 2025 Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának szentpétervári főigazgatósága figyelmeztetést adott ki, amely szerint kedden tovább romlik az idő, rövid esőzések, helyenként zivatarok, valamint viharok és szélrohamok várhatók. A város vezető meteorológusa, Alekszandr Koleszov korábban közölte, hogy a nyár utolsó munkahete „őszies” lesz. Kiemelt kép forrása: X.com.