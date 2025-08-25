Halálos helikopterbaleset történt Angliában, hárman meghaltak

Egy tragikus helikopterbaleset rázta meg hétfő reggel a La Manche-csatornában található Wight-szigetet: egy Robinson R44 II típusú gép lezuhant Shanklin közelében egy mezőn, egy repülőóra alatt.

A fedélzeten a pilótán kívül három fő tartózkodott, akik közül hárman életüket vesztették, egy személy pedig súlyos sérülésekkel szállí­tották kórházba.

A helikopter – lajstromjele G‑OCLV – mintegy 9:00 körül szállt fel a közeli Sandown reptérről, és alig húsz perccel később, körülbelül 9:20 körül zuhant le a Shanklin Roadhoz közeli mezőben. Egy szemtanú, Leigh Goldsmith elmondása szerint

a jármű spirálszerű mozgás után csapódott a sövénybe.

A mentőszolgálatok azonnal a helyszínre indultak: tűzoltók, légimentők, valamint további szárazföldi sürgősségi mentőcsapatok, a sérültet pedig a Southamptoni Egyetem kórházában látták el.

A rendőrség és a helyi hatóságok nem közölték az áldozatok személyazonosságát, mivel családjaikat még nem értesítették, ugyanakkor helyszíni lezárásokat rendeltek el és

arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a környéket.

A brit légibalesetek vizsgálatát végző szervezet, az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) szakértői csoporttal helyszínre sietett, hogy megkezdje a kivizsgálást. A baleset oka egyelőre ismeretlen. A repülésbiztonság szempontjából ez a tragédia ismét figyelmeztetéssel szolgál: a pilótaképzés kivitelezése során még rutinszerűnek tűnő helyzetek is tragédiába torkollhatnak. Helyi hatóságok és repülésbiztonsági szervezetek várhatóan részletes vizsgálatot indítanak annak érdekében, hogy megtudják, mi vezetett a helikopter veszélyes zuhanásához.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)