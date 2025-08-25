Fagyos volt a hajnal Székelyföldön, mínusz 1,7 fokot mértek

Fagypont alá esett a hőmérséklet hétfőre virradóan a Székelyföldön: a Csíki- és a Gyergyói-medencében is negatív hőmérsékleti értékeket jegyeztek fel.

A Székelyhon.ro hírportál szerint Romániában a legalacsonyabb, mínusz 1,7 fokos hőmérsékletet a csíkszeredai meteorológiai állomáson jegyezték fel hétfőn, de fagyos volt a hajnal Gyergyóalfaluban is, ahol mínusz 0,2 fokot mértek.

Maroshévízen plusz 0,6 fokot, Sepsiszentgyörgyön 2,9 fokot, Székelyudvarhelyen 3,6 fokot, Marosvásárhelyen pedig 4,2 fokot mértek hétfő hajnalban. A lehűlés jelei már vasárnap megmutatkoztak a hegyvidéken: a Bucsecs-hegységben, a 2506 méteres Omu-csúcson már vasárnap is fagypont alatti hőmérsékletet mértek, egy turista pedig hóesésről készített felvételt a Radnai-havasokban, a Pietrosz-csúcs közelében.

Az előrejelzés szerint szerint a hét közepéig erős éjszakai lehűlésre lehet számítani a térségben, Erdély-szerte 1-4 fok körül alakulnak a minimumok. Napközben viszont fokozatosan felmelegszik az idő: míg hétfőn 18-23 fokos csúcsértékek várhatók, addig szerdán már 23-29, sőt a hétvégén helyenként igazi strandidő lehet napsütéssel, 30 fokkal – írta a Székelyhon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)