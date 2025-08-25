Betelt a pohár nála: már Snoop Doggnak is elege van az LMBTQ-gyermekfilmekből

Snoop Dogg amerikai rapper kritizálta az LMBTQ-szálak állandó megjelentetését a gyerekfilmek forgatókönyvében, miután unokájával megnézte a Disney Lightyear című filmjét. Elmondása szerint abból lett elege, hogy az LMBTQ-témákat mindenhova beteszik ezekben a filmekben.

Az It’s Giving című podcastban Snoop elmesélte, hogy elvitte unokáját a Disney Lightyear című filmjére, és meglepődött a kiskorú kérdésein, amelyek a történetben szereplő azonos nemű párra vonatkoztak. „Amit látsz, az az, amit látsz, és ezt mindenhova beteszik” – válaszolta állítása szerint az unokájának Snoop Dogg. A podcastműsorban mindehhez azt is hozzátette:

„Nem ezért jöttem ide. Csak meg akartam nézni ezt az átkozott filmet.”

Később kifejtette, hogy az unokája a film közepén kérdezte meg tőle azt, hogy: „Snoop papa? Hogyan lehet neki (A film egyik női szereplőjének – a szerk.) gyereke egy nőtől? Hiszen ő maga is nő!”

„Már félek moziba menni. Olyan sz*ba kevertek, amire nincs válaszom” – fűzte hozzá az esettel kapcsolatban a rapper, majd megjegyezte:

„Ezek gyerekek. Meg kell mutatnunk nekik ilyesmit ebben a korban? Kérdéseket fognak feltenni. Én nem tudom a választ.”

Snoop Dogg megjegyzései tükrözik azt, hogy a gyermekeknek szóló médiatermékekben megjelenő LMBTQ-ábrázolás körül kulturális vita alakult ki. A nagy stúdiók, mint például a Disney, egyre nagyobb láthatóságot biztosítanak az azonos nemű karaktereknek, és az erre adott reakciók az örömtől a kritikáig terjednek, különösen akkor, ha az ilyen ábrázolás családi filmekben jelenik meg – jegyezte meg a podcastműsorban elhangzottakról beszámoló Newsweek.

A lap szerint a 2022-ben bemutatott Lightyear volt a Disney első olyan animációs filmje, amely azonos neműek csókját és egy azonos nemű pár gyermeknevelését ábrázolta.

Ezek a jelenetek heves reakciókat váltottak ki a konzervatív kommentátorok körében, és több országban is betiltották a filmet.

Snoop Dogg mondatai után egyesek azt követelték az ausztrál 9 News Australia televíziós csatorna szerint, hogy a nyilatkozat miatt mondják le a rapper fellépését az Ausztrál Futball Liga (AFL) döntőjében.

