A zsidógyűlölő Kneecap törölte az amerikai turnéját

Ó hAnnaidh ellen még idén májusban emeltek vádat a brit hatóságok, amikor az együttes tavaly novemberi londoni koncertjén a libanoni terrorszervezet lobogóját hordozva állt ki az antiszemita libanoni terrorszervezet mellett. A 27 éves férfi azzal védekezett, hogy – a koncertfelvételek tanúsága ellenére, amelyen világosan látszik, hogy a Hezbollah zászlaját a hátára borítva lép fel a színpadon – azt állítja, hogy nem támogatja a Hezbollaht, a felvételeket pedig „kihasználták és ellene fordították”.

Az antiszemita, palesztinpárti propagandát folytató együttes a közösségi médiában jelentette be az amerikai turné törlését.

Állításuk szerint az ok az, hogy a turné túl közel van a következő bírósági tárgyalás időpontjához,

az eljárást pedig – érdemi cáfolat vagy ellenvetés nélkül – boszorkányüldözésnek nevezték (a Magyarországról kitiltott, antiszemita terroristákat éltető raptrió tagjának következő bírósági meghallgatását szeptember 26-ra tűzték ki).

Július végén a magyar kormány három évre kitiltotta a tömeggyilkos terroristákat éltető Kneecap raptriót Magyarországról, amely eredetileg idén augusztus 11-én lépett volna fel a Sziget fesztiválon. A Kneecap fellépése ellen korábban petíció is indult Magyarországon, amelyben a zenekar meghívásának visszavonását kérték a szervezőktől, akik „példátlan lépésnek, szükségtelennek és sajnálatosnak” nevezték a döntést. Antiszemita gyűlöletbeszédnek a Sziget Fesztiválon sincs helye – írta júliusban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon.

„Hazánk az Európai Unió harmadik legnagyobb zsidó közösségének az otthona, ennek a közösségnek döntő többsége a fesztivál helyszínén, Budapesten él.”

„Magyarország Kormánya felelősséget visel zsidó közösségeink és honfitársaink biztonságáért, egyúttal kötelessége Magyarország törvényeinek betartatása” – írta Bóka János.

Kiemelt kép: Az antiszemita terroristákat a koncertjein éltető Kneecap raptrió tagjai (Fotó: Getty Images)